Milliárdokat költ a kormány a legnagyobb hazai cigány kegyhelyre

A Veszprémi Érsekség beruházásában megvalósuló fejlesztésre idén 700 millió, jövőre egymilliárd, 2023-ban pedig további 900 millió forintot biztosít a kormány - közölte az érsekség a saját honlapján. Kivitelezőről egyelőre nem tudni, erre később derülhet fény.

A csatkai templom és kegyhely részlete (forrás: Veszprémi Érsekség) A csatkai templom és kegyhely részlete (forrás: Veszprémi Érsekség)

A csatkai beruházás része lesz a kápolna rekonstrukciója mellett a kültéri oltár, a forrás és környéke, a kiszolgáló létesítmények, valamint a kegyhelyre vezető út megújítása. Szintén része a projektnek a település ősi templomának rekonstrukciója. Az egyházmegyében egyébként nem ez az egyetlen jelentős beruházás, összesen 76 templom újul meg több mint egymilliárd forintból.

A csatkai felújítás elemei:

szabadtéri misézőhely átalakítása

szentkút és forrásfoglaló rendezése

zarándok-központ építése

remete-lak és gondnoksági épület felújítása

Mária-út fogadópont építése

keresztút és kálvária megújítása

ima-út kialakítása (szoborfülke és ösvény rekonstrukció)

közlekedési területek rendezése (kis-parkoló és kiszolgáló megközelítés biztosítása)

a Sarlós Boldogasszony templom felújítása

a templom romkertjének megújítása

a kolostor fennmaradt elemeinek feltárása és bemutatása

közösségi és vendégház kialakítása az egykori plébánia épület átalakításával

időszakos parkolóterület (nagyrét) átalakítása

erdőterület és vízfelületek (tó és patakpart) rendezése

út- és közműfejlesztés

A csatkai kegyhelyre 1862 óta járnak zarándokok, jelenleg 80-90 százalékuk roma. A cigányok a csatkai Kisboldogasszony-búcsún szeretnek gyerekeket is keresztelni.

Nem tétlenkedett az Orbán-kormány az elmúlt évtizedben: több mint 3 ezer, központi forrást is felhasználva különféle felekezethez tartozó templomot újítottak fel, 150-et építettek, és a következő hónapokban még több mint ezer újul meg. A most is zajló templomfelújítási programban 26 milliárd forintnyi közpénzt költenek az ingatlanokra.

A kormány az itthoni egyházi létesítmények felújítása mellett a környező országok magyarlakta településein is gyakran támogat ilyen beruházásokat. Néhány napja a romániai Szatmárnémetiben elkészült a felújított római katolikus püspöki székesegyház. A munkálatokat az Európai Unió, valamint a román és a magyar állam finanszírozta. A bukaresti kormány Erdélyben és Partiumban 54 műemléképület felújításához adott pénzt, közülük 28 templom vagy székesegyház.