Milliók kerülhetnek emberkereskedők és rabszolgatartók karmai közé a klímakrízis hatására

A következő évtizedekben a klímaváltozás miatt az otthonukat elhagyni kényszerülő emberek milliói válhatnak emberkereskedelem és rabszolgatartás áldozatává, figyelmeztet rá egy friss jelentés. A Guardian által ismertetett dokumentum szerint az egyre súlyosabb szárazságok, tűzvészek és ciklonok "megsemmisítő" hatással lesznek azok megélhetésére, akik már amúgy is szegénységben élnek.

A modernkori rabszolgaságot vizsgáló Anti-Slavery International civilszervezet és az International Institute for Environment and Development agytröszt kutatói több sérülékeny régiót is megvizsgáltak. Észak-Ghánában azt találták, hogy a szárazság miatt fiatal férfiak és nők tömege migrált nagyvárosokba, ahol kilátástalan helyzetbe kerültek. A tanulmány a nők helyzetét emeli ki, őket az emberkereskedelem mellett a szexuális kizsákmányolás is fenyegeti.

Kapcsolódó cikk Százmilliók indulhatnak útnak a klímaváltozás miatt Egy jelentés megállapítása szerint a következő három évtizedben jelentősen megnőhet az országokon belüli migráció.

Kiemeltek egy esetet, melyben a megszólaltatott asszony adósságcsapdába került - ez a modern rabszolgaság egyik típusa. Az asszony földet művelt, egészen addig, míg a szárazság miatt a fővárosba nem kényszerült. Itt hordárnak állt - kayayie-nek, akik a fejükön cipelik a csomagokat - és már hét éve ez a munkája. Azt állítja, hogy a munkáért cserébe fizetést, élelmezést és szállást ígért neki a munkaadója - aki viszont ehhez képest a kereset java részét elteszi, és se kosztot, se kvártéjt nem ad. Amikor az asszony leejtett és összetört egy csomagot, az alacsony keresete miatt nem tudta kifizetni a kárt, helyette a munkaadója fizetett, akinek viszont nem tud törleszteni - így adósságcsapdába került.

A jelentés külön kitér Banglades és India Szundarbansz nevű erdős határvidékére, ahol az utóbbi évek ciklonjai művelhetetlenné tették a földeket. Itt felbolydult az embercsempészet, az ellehetetlenült bangladesi földműveseket Indiába viszik, ahol viszont a többségre rendes munka helyett kényszermunka és prostitúció vár.

A Világbank nemrég hozta nyilvánosságra a saját becslését, mely szerint a klímaváltozás megsemmisítő hatása miatt 2050-ig több mint 216 millió ember válik klímamenekültté a Földön. A legfenyegetettebb régiók persze azok lesznek, melyek amúgy is ott vannak a legsérülékenyebbek között, így elsősorban Fekete-Afrika, Dél-Ázsia és Latin-Amerika lakosai kényszerülnek majd arra, hogy elhagyják otthonaikat az egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek miatt.

A jelentés felszólítja a novemberben, Glasgow-ban esedékes, következő ENSZ-klímacsúcs résztvevőit arra, hogy az emissziócsökkentési célok szigorítása mellett fordítsanak külön figyelmet a klímakrízis hatására súlyosbodó rabszolgatartásra is.

(Guardian)