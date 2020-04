Milliók mehetnek vissza dolgozni Spanyolországban

Spanyolországban a diagnosztizált fertőzöttek száma 170 ezerre, a halálos áldozatok száma csaknem 18 ezerre nőtt. A korábbi napokhoz képest ugyanakkor csökkent az igazolt új fertőzöttek és a napi elhunytak száma is.

Kezd újraindulni az élet a spanyoloknál is

- fűzte hozzá. Az intézkedések ugyanakkor nehéz szociális helyzetbe sodorták az olasz társadalom egy részét. (További részletek: Bombák a mélyben – így döntheti be életünket a vírus elleni harc .)

Luca Richeldi római orvos, az olasz kormány által felkért szakértői bizottság egyik tagja szerint az elhunytak, az intenzív osztályon lévők és a kórházi ápolásra szorulók száma is csökken, és ez egyértelmű trendet jelez.

