Minden idők legfurcsább olimpiája kezdődött el – semmi sem lesz úgy, ahogy megszoktuk

Egy biztos: ilyen olimpia még nem volt

Szervezési szempontból minden idők legösszetettebb olimpiája startolt el pénteken a Financial Times cikke szerint, miután példátlan logisztikai erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy a XXXII. nyári olimpiai játékok az eredeti terveknek megfelelően kellően nagyszabású rendezvény legyen, de mégse jöjjön létre egy újabb koronavírus-gócpont Tokióban.

Voltak már rendkívüli körülmények között szervezett olimpiai játékok korábban is: nehezítette a körülményeket már bojkott, korrupciós botrány, doppingbotrány, terroristatámadás - de a modern olimpiai játékok 125 éves történetében még sosem fordult elő, hogy egy globális járványhelyzetben kellett volna lebonyolítani az eseményt.

A lap idézi Thomas Bachot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökét, aki úgy fogalmazott: ez eddig messze a legösszetettebb és legnehezebb olimpia, mivel nincs hozzá olyan kész forgatókönyv, amit újra elő lehetne venni. "Egyik napról a másikra kellett kitalálnunk a dolgokat" - mondta a sportvezető.

A rendkívüli körülmények rendkívüli többletköltségeket is okoznak. A nagyjából 800 millió dollárra becsült pluszkiadás abból a döntésből adódik, hogy a 2020-as olimpiát nem törölték, hanem elhalasztották egy évvel. Ez nem csak azt jelenti, hogy a történelemben most először rendeznek olimpiát páratlan évben, hanem azt is, hogy több ezer szerződést kellett újratárgyalniuk a szervezőknek - ezek között minden van a hotelfoglalásoktól a szponzori szerződésekig.

Valamit persze spórolni is lehetett: a NOB 280 millió dolláros megtakarítási lehetőséget azonosított egyebek közt annak köszönhetően, hogy kisebb létszámú szervezői gárdát kell megfizetni. Pedig az olimpia gigászi méretein nem igazán csökkentettek: 33 sportágban 339 éremátadó ünnepséget tartanak a következő 2 és fél hétben, összesen 42 helyszínen szerte Japánban. Nagyjából 11 ezer olimpikon és 4400 paralimpikon érkezik az országba, akiket sokezernyi edző, bíró és más sporttisztviselő kísér majd el.

Nem hagyták veszni a dollármilliárdokat – de a japánok nem fognak jól járni

Persze nem véletlen, hogy a NOB nem az olimpia elkaszálása, hanem csak elhalasztása mellett döntött - így a globális közvetítési és szponzorációs szerződések teljesülni tudnak. Hogy a nagyságrendet érzékeltetni tudjuk: ezek a szerződések a 2013-2016 közötti időszakban, azaz a riói játékokat megelőző olimpiádban (a két olimpia között eltelt 4 éves időszakot nevezik így - a szerk.) 5,7 milliárdos bevételt hoztak a NOB-nak (tehát mintegy 1740 milliárd forintot). A végső költségeknek viszont aránytalanul nagy része esik Japánra. A helyi szponzoroknak több tízmillió dollárnyi extra pénzt kellett összedobniuk, miközben a nézőket kizárták az eseményekről - emiatt a tokiói adófizetők pénzéből 90 milliárd jen (mintegy 816 millió dollár) értékben kellett jegyeket visszatéríteniük a szervezőknek, ami így tervezett (sőt: egy időre be is folyt), de elmaradt bevételként jelentkezik.

Rendőrök a nézők nélküli Olimpiai Stadionban a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia megnyitóünnepsége előtt, 2021. július 23-án. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Rendőrök a nézők nélküli Olimpiai Stadionban a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia megnyitóünnepsége előtt, 2021. július 23-án. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Biztosan ez is közrejátszik abban, hogy az olimpiát az egyik legerősebben ellenző nemzet éppen a házigazda Japán: az Ipsos készítette azt a felmérést, amiből kiderült, hogy a japánok 78 százaléka szerint meg se kellene tartani a mostani helyzetben a világjátékokat. Az Ipsos kutatásába bevont 28 országból egyébként mindössze 7 országban vannak többségben az olimpiát támogatók az azt ellenzőkkel szemben. Magyarországon is csak 40 százalék véli úgy, hogy jó döntés most megrendezni az olimpiát.

Majdnem olyan, mintha önként feltelepítenék a telefonjukra a Pegasust

Az extra költségek nagyrészt amiatt merültek fel, mert létre kellett hozni az "olimpiai buborékot". Minden külföldről érkező személyt speciális, erre a célra fejlesztett applikációkkal követnek, így próbálják biztosítani, hogy csak az olimpiai helyszíneket látogatják, és nem pedig a város más részein kóricálnak. A küldöttek 15 perces utazási távolságra távolodhatnak el hoteljeiktől, hogy kisebb üzleteket felkeressenek.

Aki ennél hosszabb ideig marad távol igazolatlanul, az azt kockáztatja, hogy hazazavarják a versenyről.

A problémák persze már a játékok legelején jelentkeznek. Van, akinek a követő-applikáció nem működik rendesen, és vannak olyan újságírók, akiket kéthetes karanténra ítéltek a hotelszobájukban, mert a Tokióba tartó repülőn mellettük ülő utasról később kiderült, hogy koronavírusos.

A vírus terjedését akadályozó ellenintézkedéseket felvázoló 70 oldalas, mindenre kiterjedő útmutatót az elmúlt hetekben háromszor is frissítették, ami zavart keltett a szabályok körül. A versenyzőknek szinte folyamatosan maszkot kell hordaniuk, amikor nem esznek, alszanak vagy versenyeznek. Az olimpiai helyszíneket telerakták átlátszó műanyag panelekkel, plexifalakkal, hogy korlátozzák a részvevők közötti kontaktusokat. Az intézkedések azonban a legtöbb versenyzőt nem riasztották el az olimpiától. A Brit Olimpiai Bizottság egyik vezetője, Andy Anson azt mondta a Financial Times-nak: nem volt olyan versenyző, aki ne akart volna elutazni Tokióba. Az olimpia a sportvilág csúcseseménye, ahova mindenáron el akarnak jutni a sportolók - mondta a sportvezető.

Itt azért érdemes hozzátenni, hogy a brit bizottság ugyan láthatja így is a helyzetet, de vannak világhírű távolmaradók is: a teniszezők közül nem lesz ott Rafael Nadal, Serena Williams, Roger Federer vagy Nick Kyrgios sem. Közülük van, aki sérülésre, van, aki motiválatlanságra hivatkozott, de Kyrgios például simán csak nem akar üres lelátók előtt teniszezni. Denis Shapovalov, a világranglista 12. helyezettje konkrétan a járvány miatt lépett vissza. A magyar Schmid Julia sem indul el a versenyen, pedig már Tokióba is elutazott - a Magyar Olimpiai Bizottság azonban úgy döntött, csak Covid elleni oltással rendelkező sportoló lehet a magyar csapat tagja. Schmid nem oltásellenes, de korábban egészségügyi okok miatt nem tudta beadatni a vakcinát - ha viszont a verseny előtti napokban megkapta volna az oltást, az veszélyeztette volna a felkészülését és szereplését, amit pedig nem akart megkockáztatni, így kénytelen volt hazautazni. Akik ott vannak az játékokon, azok közül is sokan hagyják ki az olyan hagyományos olimpiai eseményeket, mint az ünnepélyes megnyitó vagy a záróünnepség.

Mohamed Aida tőrvívó és Cseh László úszó viszi a nemzeti zászlót a magyar csapat élén, a XXXII. nyári olimpiai játékok nyitóünnepségén a tokiói Olimpiai Stadionban 2021. július 23-án. A tartalékokkal együtt 178 sportolónk jutott ki az olimpiára - közülük sem ment el mindenki a megnyitóra. MTI/Kovács Tamás Mohamed Aida tőrvívó és Cseh László úszó viszi a nemzeti zászlót a magyar csapat élén, a XXXII. nyári olimpiai játékok nyitóünnepségén a tokiói Olimpiai Stadionban 2021. július 23-án. A tartalékokkal együtt 178 sportolónk jutott ki az olimpiára - közülük sem ment el mindenki a megnyitóra. MTI/Kovács Tamás

Több százezer nyálmintát adnak le – biztosan lesz, aki lemarad a versenyéről

A NOB megállapodásokat kötött a Pfizerrel és a kínai kormánnyal is, hogy az olimpiát megelőzően vakcinákat juttathassanak a sportolóknak - ennek is köszönhető, hogy a várakozások szerint a versenyzők 85 százaléka már beoltva érkezik a játékokra.

A járvány kitörése elleni legfontosabb védvonalat a játékok idején elvégzendő többszázezer Covid-teszt jelenti majd. A versenyzők, tisztviselők és igazából mindenki, aki a rendezvény eseményein mozog, naponta kötelesek nyálmintát leadni. Egy helyszíni klinikán kezelik majd az összes, pozitív eredményt adó esetet, elkülönítve őket az olimpiai falu többi lakójától.

Mivel a verseny menetrendje rendkívül feszes, egy fals pozitív teszt miatt is jó eséllyel le fog maradni az érintett olimpikon a saját versenyszámáról.

A versenyzőket arra is figyelmeztették: ne kíséreljenek meg kapcsolatba lépni más országok versenyzőivel, ha pedig véget ért számukra az olimpia, 48 órán belül hagyják is el az országot. Az olimpiai falu étkezőjét pedig elkülönített területekre osztották fel, a versenyzők helyét pedig aszerint jelölték ki, hogy országaikban milyen mértékben van jelen a koronavírus új, delta variánsa.

A XXXII. nyári olimpiai játékok nyitóünnepsége a tokiói Olimpiai Stadionban 2021. július 23-án. Még itt is kerülték a tömegjeleneteket és ügyeltek a távolságtartásra. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt A XXXII. nyári olimpiai játékok nyitóünnepsége a tokiói Olimpiai Stadionban 2021. július 23-án. Még itt is kerülték a tömegjeleneteket és ügyeltek a távolságtartásra. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Se egyéjszakás kaland, se családi kirándulás nem lesz

Az olimpiákon jellemző bulihangulat is odalett; a korábban megszokott óvszercsomagot például csak távozáskor adják oda a sportolóknak, egyfajta szuvenírként, ezzel is jelzik, hogy nem szeretnék, ha szoros kapcsolatba kerülnének egymással az olimpikonok. A korábbi játékokon természetesen már érkezéskor megkapták a pakkot a sportolók.

A korábbi olimpiákra a sportolókat elkísérhették családtagjaik is, ez most természetesen tilos (Serena Williams távolmaradásának egyébként éppen az az egyik oka, hogy nem hajlandó a lánya nélkül Japánba utazni). Will Claye amerikai távolugró is arról beszélt a Financial Times-nak: 2012-ben Londonban ott volt vele az egész családja - velük sétálgathatott a városban, élvezte az egész helyzetet, mint egy üdülést - most viszont erről szó sem lehet. Most csak odamegyek, és elintézem a dolgomat - mondta a sportoló.