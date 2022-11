Mire készül a kormány? Több százmillióért vesz könnygázt

Nem lehet tudni, hogy miért ilyen nagy értékben vásárol a kormány, esetleg a migrációsellenes célkitűzései, vagy valami egészen más miatt, mindenesetre egészen pontosan 286,84 millió forintért vásárol „különféle könnyfakasztó spray”-ket.

Fotónk illusztráció: Depositphotos Fotónk illusztráció: Depositphotos

Az 50 ezer darabra szóló, 40 mililiteres könnygázakra, valamint a 10 ezer darabos, 75 mililiteres eszközökre kiírt tendert a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. nyerte el, amelynek tulajdonosa 2022 júniusától a Honvédelmi Minisztérium.

A cég nettó árbevétele egyébként tavaly 95,6 milliárd forint volt, ami 4,7 milliárdos tiszta nyereséget hozott a konyhára.

A közbeszerzésre ajánlatot tett még a Milipol Zrt. és a Kraft HD Zrt. is. Előbbi az érdekesebb, a fegyver- és ruházati kereskedőcég ugyanis a Csányi Sándor OTP-vezér bizalmasának számító Ecsedi Ferenctől tavaly júniusban került a Honvédelmi Minisztérium egyik érdekeltségének, a Techimpex Kft.-nek a tulajdonába, hogy aztán idén októberben pedig azzal kerüljön a hírekbe, több százezer lőszert adott el a Védelmi Ügynökségnek és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának - ahogy arról lapunk elsőként beszámolt.

Kapcsolódó cikk Többszázezer lőszert vesz a kormány az udvari beszállítójától Az egy évvel ezelőtti 180 ezer helyett idén már 600 ezer darab lőszerre szólt a kiírás, azaz hatszor többet szán a magyar állam a projektre.

Érdekes, hogy épp az országos pedagógussztrájk napján, azaz október 5-én is kiírt egy pályázatot a Védelmi Ügynökség védelmi eszközökre, köztük könnygázra, melyben nincs rögzített ár és darabszám sem, csak az 1 milliárd forintos beszerzési sapkát jelölték meg. Ahogy nincs feltüntetve az sem, kinek szeretnék a nagy mennyiségű eszközöket, csak az, hogy "Magyarország érintett szervezetei számára". A tenderre november 8-áig lehetett pályázni többek között nagy mennyiségű CS (orto-klórbenzilidén-malinitril), valamint OC (paprika) hatóanyagtartalmú, számtalan kiszerelésű spray, jet, hab és gél, sőt kanna formátumú könnygázokkal.

Kapcsolódó cikk Tovább dől a pénz Veszprémbe – most félmilliárdnak lett gazdája Veszprémben már visszaszámlálást tartanak, már javában folynak az előkészületek.

De nem csak hagyományos könnygázokat használ az ORFK, tavaly arról számolt be, hogy modern, habalapú könnyfakasztó spray-t is rendszeresített. Az új eszköz számtalan előnnyel bír a régi gázspray-kel szemben. A korábbi R92-es típusmegjelölésű gázspray-t egy sokkal modernebb, amerikai gyártmányú eszközre cserélték, a Sabre Security Equipment Corporation MK-3 Pepper Foam paprika habspray-re, ami generációs ugrást jelent. Az új egyéni könnyfakasztó habspray 50 mililiteres kiszerelésben kerül a rendőrökhöz, melyből korábban már a Magyar Honvédség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is rendelt a gyártó hasonló termékéből, utóbbi 3 ezer darabot.

Tavaly egyébként a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsoksága is vásárolt „kényszerítő és védőeszközöket” közbeszerzés útján. De ők csak mindössze 10 darabot a 400 mililiteresből, 100 darabot a 40 mililiteresből a nyertes román S.C. MATERIAL GROUP S.R.L.-től, s csak 4,1 millió forint értékben.