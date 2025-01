Miskolci repteret kapnak Szalay-Bobrovniczky Kristóf kedvenc tartalékosai

A Miskolc City Airport megkapta a létesítési engedélyt az új, polgári célú, speciális repülőtér kialakítására Miskolcon – jelentette be január 22-én Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő. Drótos László, az üzemeltető képviselője pedig elmondta, hogy a létesítmény elsősorban egy sportcélú repülőtér lesz, mely üzleti gépek, befektetők és látogatók fogadására is alkalmas lesz. Még azt is elárulta, hogy a projekt egy elszánt pilótáknak a pénzeiből összeadott és munkájából létrejött magánkezdeményezés, melynek üzemeltetését a továbbiakban át szeretnék adni a Magyar Tartalékosok Szövetségének (MATASZ).

És ezzel el is érkeztünk a lényeghez. Az Opten adatbázisa szerint a Miskolc Airport Kft.-t tényleg három pilóta alapította tavaly áprilisban. A leendő üzemeltetőről, a MATASZ-ról azonban sokkal többet tudni, és így már sokkal érthetőbb, hogy a fideszes képviselő miért bábáskodott annyira a reptér körül.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség a Magyar Tartalékosok Szövetségével

– jelentette be tavaly októberben Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter jól ismeri a tartalékosokat, hiszen 2014-ben a MATASZ elnökévé választották. Az MTI-nek adott interjúban pedig elmondta: célja, hogy népszerűsítse az önkéntes honvédelem ügyét, a Magyar Honvédséget és a tartalékos katonai szolgálatot. Maga is tartalékos százados volt. A szervezet eleve még az első Orbán-kormány alatt, 2001-ben alakult. A kapcsolat pedig azóta is remek az Orbán-kormánnyal. Meghatározó, oszlopos tagjai a Honvédelmi Sportszövetségnek, ahol Simicskó István, KDNP-s képviselő az elnök.

A régi reptér helyén már logisztikai park van

Fotó: Minap.hu

Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig arról beszélt tavaly októberben, hogy a Szeretem, megvédem! kampányban megszólított fiatalok megtartása kiemelt feladat, amelyben a MATASZ-nak is nagy szerepe van. Ez a békepárti kormány nagy honvédségi toborzási kampánya, amelynek számairól mindig próbál pozitív híreket közölni a tárca. Egy októberi eskütételen 1179 területvédelmi tartalékos állt együtt. Ez tizenegy századnyi katonát jelent.

Feladatunk a tartalékosok toborzása, továbbá segítjük a tartalékosok mentális, fizikai fejlesztését, kiemelt figyelmet fordítunk a közvetlen környezetükre, a családra és a munkáltatókra. Az egyesület a Honvédelmi Minisztériummal és Magyar Honvédséggel együttműködve hozzájárul a haderőfejlesztéshez, valamint a tartalékos katonai szolgálat társadalmi megbecsültségéhez, kapocs a honvédség és a társadalom között

– mondta Méhes Mónika, a MATASZ alelnöke a stratégiai együttműködési megállapodás aláírásakor.

Tehát a tervek szerint ők kapnák meg az új miskolci repteret. Természetesen küldtünk a szervezetnek kérdéseket, hogy mi a tervük a reptérrel, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Arról lapunk is beszámolt 2022 tavaszán, hogy végleg eldőlt, a miskolci repülőtér a jelenlegi helyén nem működik tovább. Igaz, korábban sem fogadott és indított nemzetközi járatokat a borsodi megyeszékhely, hiszen a 850 méter hosszú füves rét csak kisebb gépek fel- és leszállására alkalmas, de a miskolciak mindig repülőtérnek nevezték a város északi határában lévő területet. Több mint kilencven év után a jövőben ipari park foglalja el a repülőgépek helyét. Az új reptér kezdeményezői eleve a MATASZ Miskolci Repülő Egyesületének a tagjai, és a repülőtér későbbi üzemeltetésére együttműködési megállapodást kötöttek a MATASZ Repülő és Ejtőernyős Tagozatával.

Kapcsolódó cikk Itt a vég, nem repülnek tovább Miskolcon Ipari park lesz az egykori repülőtér helyén.

Segítette az ügyet, hogy tavaly a Fidesz nyerte az önkormányzati választást Miskolcon. A boon.hu januári cikke szerint a közgyűlés már tárgyalt is az érintett ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról: egy általános mezőgazdasági területet kell légi közlekedési területté átminősíteni.