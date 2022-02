Misztikus módon eltűntek a kórházi várólisták adatai

Talán a túl hosszú várakozási idő zavarhatta a kormányzati sikerpropagandát, mással nehezen magyarázható, hogy immár kevesebb adatot tesznek közzé a kórházi várólistákról. Megszüntették a központi várólistát – írja a Népszava a Válasz Online híre kapcsán, miszerint korábban olvasható volt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján, hogy egyes műtétekre mennyit kell várni, ez az adat azonban néhány nappal ezelőtt eltűnt.

Mindig a szürkehályogműtétre várakoznak a legtöbben. Fotó: Depositphotos Mindig a szürkehályogműtétre várakoznak a legtöbben. Fotó: Depositphotos

Ma már csak visszamenőleges adatok láthatók, például, hogy mennyi volt a megelőző hat hónapban az átlagos várakozási idő, illetve mennyi volt a várakozás közép ideje (mediánja). Az a korábban rendszeresen közölt információ is eltűnt, hogy mennyi a műtétre várakozás minimum, illetve maximum ideje. Lapunk legutóbb tavaly novemberben foglalkozott a várakozási időkkel.

Kapcsolódó cikk Műtéteket halasztanak, miközben május óta csak nőttek a várólisták Ismét műtéteket halasztanak el a kórházakban, miközben május óta csak nőtt a várakozók száma.

Akkor azt írtuk, szürkehályog-műtétre már 17 668 fő várt, a kevésbé szerencséseknek akár három évig is eltarthat, mire eljutnak a műtőasztalig. Szintén nagyon hosszú volt a várólista a csípőprotézis műtétek esetében, amelyre 7568 fő, térdprotézis műtétre 8948-an várakoztak. A csípőprotézis esetében a maximum várakozási idő hat és fél év volt, a térdprotézisnél pedig több mint nyolc év. Ezek a romló adatok látszódhattak néhány nappal ezelőttig a NEAK honlapján.

Kapcsolódó cikk Gigantikus várólisták idén is a magyar kórházakban Az elmúlt másfél évben a koronavírus járvány megfékezésére bevezetett korlátozások hatására rekordhosszúságúra nőttek a várólisták, legyen szó kisebb, vagy nagyobb beavatkozásokról.

A Népszava múlt csütörtökön megkérdezte az állami kórházfenntartót és az egészségbiztosítót, hogy mi az oka a várakozási időkre vonatkozó adatok eltüntetésének, illetve zajlik-e jelenleg a várólisták mérséklését ösztönző program és ha igen, hány kórházban milyen típusú ellátásoknál sikerült a nyár óta mérsékelni a sorokat. Választ azóta sem kaptak.

A NEAK a járvány kitörését megelőző években, 2014 és 2020 között összesen mintegy 30 milliárd forintot költött várólista-csökkentő programokra. Öt milliárd forint 2021-ben is volt a sorok csökkentésére. A kormányzat a nyár végén be is jelentette, hogy ősztől újraindítja a várólistaprogramot, ám a járvány újabb hulláma miatt mire elkezdődött volna, addigra le is állt.