Mi lesz az MNB alapítványával, ha Varga Mihály lesz a jegybankelnök?

Titokban akarta tartani Matolcsy György és csapata, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2014-ben öt alapítványt is létrehozott – mindegyiket Pallas Athéné előtagúra keresztelve –, amelyekbe összesen 200 milliárd forintot áramoltatott. Mégis kiderült. E sorok írója a HVG című hetilapban 2014. augusztus 27-én megjelent cikkében rántotta le a leplet az akkor még szokatlan adófizetői pénzek „privatizálásáról”.

Az MNB próbálta menteni a menthetetlent, perelt, mondván, azzal, hogy a 200 milliárd átkerült az alapítványokhoz, az elveszítette közpénz jellegét.

Vélt igazuk érdekében még pereltek is, hogy ne kelljen közzétenniük, mire fordították az addigra már ötről hatra növelt alapítványi körben akkora már 260 milliárd forintosra duzzadt vagyont.

Ám a bíróság elutasította a keresetüket, s jogerősen kimondta,

A per elveszítése után ugyan a fideszes többségű parlament még megpróbálta megakadályozni, hogy kiderüljenek az alapítványok költései, s elfogadott egy törvényt arról, hogy – Kósa Lajos azóta szállóigévé vált emlékezetes indoklásával – „az MNB-s alapítványok pénze nem közpénz”, ám előbb a Kúria megerősítette a másodfokú bíróság döntését, majd az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az ominózus jogszabályt.

Ezt követően az MNB már nem tudott mit tenni, 2016 áprilisában kénytelen volt közzétenni a támogatási szerződései listáját – több mint két évvel az első alapítványok létrehozása és másfél évvel azok tényének kiszivárgása után.

Kiderült, hogy egyetemek, hazai és határon túli alapítványok kaptak támogatást az alapítványoktól, miközben jelentős összegek mentek számos magánszemélynek. Továbbá többszáz millió projektek finanszírozására. Egyebek mellett a Matolcsy Györgynek a botrány kirobbanása utáni első reakciójának helyt adó vs.hu-t kiadó New Wave Productions Kft.-nek is, amely a Matolcsy-fiúk barátjának, Száraz Istvánnak volt az érdekeltsége. Az egyik alapítvány pedig – amely kuratóriumi elnöke történetesen Matolcsy György volt – tízmilliókkal szállt be a Matolcsy György gazdasági munkásságáról szóló könyv kiadásába, más nyelvre fordítására.