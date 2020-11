Moszkva és Szentpétervár összes egyetemén áttértek a távoktatásra

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az országban a járvány kezdete óta több mint 76,4 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 474 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával mintegy 510 605 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt. Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebdnadzor) közölte, hogy a novoszibirszki Vektor kutatóközpont, amely megkezdte a második orosz vakcina, az EpiVacCorona tömeges tesztelését, három újabb Covid-19 elleni oltóanyag fejlesztésén is dolgozik. Ezek rekombináns vakcinák, amelyek a hólyagos szájgyulladás, az A típusú influenza és a kanyaró vírusán alapulnak.

Korábban a tárca a november 13. és a február 6. közötti időszakra csak az állami egyetemeket kötelezte a két nagyvárosban távoktatás bevezetésére, és ugyanezt javasolta az ország többi régiójának is. A minisztérium közölte, hogy fenn fogja tartani azon külföldi diákok állami finanszírozású helyét a felsőoktatási intézményekben, akik a járványhelyzet miatt nem tudtak beutazni Oroszországba, és nehézségeik vannak a tanulással a távoktatásra való áttérés miatt.

