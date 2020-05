Moszkva újabb jogszabályokat alkotott a járványhelyzetre hivatkozva

Megszavazta a választói aláírások internetes gyűjtésének, valamint a szövetségi szintű elektronikus távszavazás és a levélszavazás lehetőségét bevezető törvénytervezetet szerdai plenáris ülésén az orosz parlament alsóháza.

A duma egyúttal jóváhagyta a közepes súlyú bűncselekmény - egyebek között a tüntetésekre vonatkozó szabályok többszörös megsértése - miatt elítélt személyek választott tisztségre jelölhetőségének tilalmát is.

A járványhelyzetre való hivatkozással elfogadott egyik jogszabálytervezet értelmében a választások és a népszavazások részvevőinek aláírása és szavazata az állami és a regionális szolgáltatások portálján (kormányablakon) keresztül lesz majd leadható. A voksolás rendjét a Központi Választási Bizottság határozza meg.A jelöltek bejegyezéshez szükséges, az internet segítségével összegyűjtött támogatások aránya nem haladhatja meg az aláírások 50 százalékát. A jelöltállításhoz szükséges elektronikus aláírásgyűjtés lehetőségét rögzíteni kell majd az orosz régiók jogrendjében is.A módosítás minden szintű választásra, köztük az elnökválasztásra is étvényes, nem terjed ki viszont az orosz alkotmány módosításáról tartandó, korábban április 22-re kitűzött országos szavazásra. Ennek lebonyolításáról ugyanis külön jogszabály rendelkezik.Korábban a szabályozás csak regionális szinten tette lehetővé a levélszavazást.Az alsóház elfogadott egy olyan törvénymódosítást is, amely megvonja a báminemű választott tisztségre való megválaszthatóság jogát azoktól a jelöltektől, akiket közepesen súlyos bűncselekmény miatt ítéltek el. A tilalom az orosz büntető törvénykönyv 50 cikkére terjed ki.A szigorítás mások mellett azokat is érinti, akiket hatósági személy elleni erőszak, a tüntetések szervezésére vonatkozó szabályozás többszörös megsértése, vagy szélsőséges tevékenységre való nyilvános felszólítás, illetve ilyen tevékenység elkövetése címén marasztaltak el. Kommentárok rámutattak, hogy a tilalom többeket érint a tavaly nyári tüntetéseken való magatartásuk miatt elítéltek közül.A tilalom a büntetés letöltése vagy az alóla való felmentés utáni 5 évi időszakra lesz érvényes. Az eddigi szabályozás a megválaszthatóság lehetőségéből a súlyos vagy rendkívül súlyos bűncselekmény miatt elítélt személyeket zárta ki, a szabadulásuk utáni 10, illetve 15 évig.

Nyikolaj Szvanidze történész, az orosz elnöki emberi jogi bizottság tagja a Kommerszant című lap szerint alkotmányellenesnek nevezte a kormánypárti képviselők által benyújtott törvénymódosítás-tervezetet. Rámutatott, hogy az orosz legfelsőbb bíróság 2017-ben felmentette Ildar Dagyin ellenzéki aktivistát, akit eddig egyedüliként ítéltek el Oroszországban a nem engedélyezett tüntetéseken történő többszöri részvételt büntető, róla elnevezett 2014-es törvény alapján. A testület rámutatott, hogy nem vonható felelősségre olyan személy, aki olyan békés megmozduláson vesz részt, amely nem jelent veszélyt mások életére és testi épségére.