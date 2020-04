Müller Cecília a házi készítésű maszkokat ajánlja az utcára orvosi maszkok helyett

Rövidre sikerült az operatív törzs keddi tájékoztatója; azt megtudtuk, hogy a járvány második hullámára készülve fogják tesztelni a lakosság átfertőzöttségét és a várandós kismamákat is eligazították a legfontosabb tudnivalókról. A WHO újfajta gyorstesztről számolt be, ami a vírus jelenlétét mutatja ki.

A kormány elégedett a gazdaságvédő intézkedéseivel

Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese az operatív törzs tájékoztatóján a gazdaságvédő intézkedésekről beszélt. A kormány álláspontja továbbra is az, hogy ahány munkahelyet a vírus elvesz, annyit kell létrehozni. A munkahelyek védelmének legfontosabb eszköze pedig a bértámogatás – mondta Schanda Tamás. Az április 16-án indult programot a szakmai szervezetek javaslatai alapján átdolgozták; a részletekről itt írtunk. A munkahelymegtartó hitelről is beszélt, amely 2 éves futamidejű, 9 havi bér finanszírozható belőle. Legkésőbb 3 hónap elteltével munkát fog kapni, aki a járvány miatt elvesztette állását – ebben az állam segíti a cégeket, ha pedig kell, maga kínál munkát – erről a korábban is elhangzott kijelentésről itt írtunk. Úgy számolnak, az intézkedések összességében több százezer munkahely megmentéséhez járulhatnak hozzá. Új információ gazdaságvédelmi témában nem hangzott el a sajtótájékoztatón.

Továbbra is egyenletesen terjed a járvány - levelet kapnak azok, akik meggyógyultak

2649 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg - ezzel 291 főre emelkedett az elhunytak száma, 516-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból, erősítette meg a reggel közzétett számokat Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A meggyógyultak közül 80 embernek küldött levelet a tisztifőorvos: a szervezetükben termelődött ellenanyaggal segíthetnek a súlyos állapotban lévő betegeken. Jelenleg 976-an vannak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen.

A fertőzöttek száma továbbra is egyenletesen nő, nem pedig jelentősen - Müller Cecília szerint egyensúlyi helyzet érhető el. Járványügyi szempontból külön kezelendőek a zárt közösségek (például szociális intézmények, kórházak), ahol jobban terjed a fertőzés. A területi terjedés a fővárosban, Pest megyében a legnagyobb; a többi megyében akkor nő a fertőzöttek száma, ha egy ilyen zárt közösségben kezd terjedni a megbetegedés.

Felmérik a lakosság átfertőződöttségét - lesz egy új gyorsteszt

Müller Cecília a tesztekről részletesebben beszélt. Folyamatosan nyílnak ezen a téren a lehetőségek, a WHO is új információkat tett közzé. Az biztos, hogy az akut diagnosztizálás szempontjából a vírus örökítőanyagának vizsgálata a leginkább célravezető (ez kimutatja, hogy jelen van a szervezetben a vírus). A gyorstesztek jelentős része azonban a vírussal szemben képződött ellenanyagot mutatja ki (hogy korábban jelen volt a vírus). A WHO viszont most olyan új tesztről tett bejelentést, ami gyors, de mégis a vírus aktuális jelenlétét tudja kimutatni – mondta Müller Cecília.

Magyarországon is kezdődnek olyan tesztelések, kutatások, amelyek az átfertőzöttség megmérését célozzák; egy esetleges második hullám kialakulása esetén fontos tudni, milyen a lakosság védettsége. Ha majd lesz védőoltás, azzal lesz kialakítható a nyájimmunitás.

Kötelező gyerekfelügyelet, újabb elfogott rémhírterjesztők

Lakatos Tibor rendőr ezredes a tájékoztatón arról beszélt: a kórházak, a mentőszolgálat, a vérellátó-szolgálat és a rendőrség is kap maszkokat, kesztyűket, védőruházatot, folyamatosak a szállítások. Szóba került a gyerekek veszélyhelyzet idején történő kötelező napközbeni felügyeletéről szóló kormányrendelet, amelyről itt számoltunk be. Újabb közveszéllyel való fenyegetések ügyében intézkedtek: rémhíreket terjesztettek elhunytakról és Budapest karantén alá helyezéséről.

Nem sok kérdésre válaszoltak - a beteg kismamák is szoptassák az újszülötteket

A tisztifőorvosnak és Lakatos Tibornak is jelenése van ma a Parlament népjóléti bizottsága előtt, ezért kevesebb kérdésre tudtak válaszolni. Ezek kerültek szóba: