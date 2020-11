Müller Cecília: a számok az egészségügyi ellátórendszer extrém terhelését mutatják

Télen több vírus terjedését gátolják a mínuszok. A koronavírusét is? Müller nem tudott bíztató szavakat mondani, úgy tűnik, ez egy ellenálló vírus, nem várnak különösebb változást a fertőzőképességet tekintve.

Példa: Tatán nyitva volt egy étterem, ott három vendég maszk nélkül beült, evett-ivott. 30 napos bezárás járt érte. Budapesten 5 bezárás volt a hétvégén, vegyesbolt, pizzéria, italbolt, borozó és szépségstúdió volt köztük. Összesen 21 személlyel szemben történt intézkedés. Egy 20. kerületi italbolt esete kiemelkedik: 7 személy tartózkodott bent maszk nélkül, szeszeltek, a tulaj is ott volt, maszk nélkül, és épp egy személyt szolgált ki itallal a boltjában, amikor megérkeztek a rendőrök.

A rendőr alezredes felhívta a figyelmet, hogy már éles az újabb kormánydöntés, amely ingyenes parkolást biztosít reggel 7 és este 7 között a parkolóházakban is.

Európában és nálunk is kicsit lassul a kórházban kezeltek számának emelkedése, de a számaink attól még magasak, és az egészségügyi ellátórendszer extrém terhelését mutatják.

Müller az oltóanyag-fejlesztésről azt mondta, 170 kutatóműhelyet tart most számon a WHO, ahol utolsó, utolsó előtti fáziusban vannak az oltóanyagok. Úgy tűnik, hogy a befutók közül néhányból már decemberben oltani fognak, de jövő év elején, első negyedévében kezdődhet el tömegesen a védőoltások adása.

Müller elmondta, hogy ez a célzott tesztelés arról ad tájékoztatást, hogy a tünetmentesek között is azt a pozitivitási arányt találjuk-e, mint amit külfüöldön láttunk. Ez kint 1-1,5 százalékos.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Maruzsa ezután arra tért át, hogy ma kezdődött az ingyenes, önkéntes tesztelés a nevelésiu-oktatási intézményekben, péntekig összesen 191 ezer főt tesztelnek majd le. Lesz átfogó értékelés is, de nem napi értékeléseket kell várni, hanem majd a jövő hét folyamán tesznek közzé egy összesítést a hét folyamán begyűjtött adatokból.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!