Müller Cecília holnap elárulja, felszabadul-e az egészségügy a járványhelyzet alól

Kiss Róbert alezredes, az ügyeleti központ munkatársa pedig a határnyitásról és a veszélyhelyzet miatt indított eljárásokról számolt be. Azzal, hogy immár a magyar-szlovén hatászakaszon is ellenőrzés nélkül lehet átutazni, lényegében befejeződött a határellenőrzési munka a schengeni hatászakaszokon - tudatta.

Elhangzott továbbá, hogy ma születik döntés az egészségügyi ellátásról, arról, hogy teljes mértékben vissza lehet-e térni a járványhelyzet előtti működéshez. A döntésről holnap számol be a törzs.

Az operatív törzs két döntést hozott, melyekről Müller Cecília országos tisztifőorvos számolt be:

Annyi legalább kiderült, hogy ma eldöntik, holnap pedig bejelentik, hogy az egészségügyben is lefújják-e a járványhelyzetet, az ellátás visszatérhet-e a veszélyhelyzet előtti állapotokhoz.

