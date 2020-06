Müller Cecília: "Mi bizonyosan az első hullám végén vagyunk"

A mai operatív törzs Kiss Róbert rendőr alezredes szövegdarálásával kezdődött. Az operatív törzs ügyeleti központjának szigorú tekintetű munkatársa először is közölte, hogy csütörtökön ismét Kormányinfó jön Gulyás Gergely miniszterrel.

Aztán elmondta, hogy 2063-ra emelkedett a kormányzati koronavírus-nyilvántartási okostelefonos alkalmazásra regisztráltak száma, és közülük 880 aktív felhasználó. Elmondta még azt is, hogy az elmúlt 24 órában 770 hatósági házi karantént rendeltek el, így jelen állás szerint 11 172 esetben élnek a hatóság házi karantén szabályai. 418 esetben indítottak büntetőeljárást a járvánnyal összefüggésbe hozható kihágások miatt, 120 esetben rémhírterjesztés miatt intézkedtek.

Kisst Müller Cecília országos tisztifőorvos váltotta, aki ismertette a reggel óta elérhető korona-adatokat, miszerint a járvány kezdete óta összesen 3931 fertőzöttet regisztráltak az országban - mára virradóra 10 új beteget. Meghalt két fertőzött, így a koronavírussal összefüggő halálesetek száma 534-re nőtt idehaza. 2190-en viszont már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 1207-re csökkent. A betegek 41 százaléka budapesti, 59 százaléka vidéki. 414 koronás beteget még kórházban ápolnak, 24-en vannak lélegeztetőgépen, mint tegnap.

Müller Cecília (Fotó: MTI/kormany.hu/Botár Gergely) Müller Cecília (Fotó: MTI/kormany.hu/Botár Gergely)

Müller aztán arról beszélt, hogy kedvező tendenciát lát az idősotthonokban. A koronavírussal érintett idősotthonok száma az országban 33, és ez jó ideje nem emelkedik, a betegek pedig gyógyulnak. Mint mondta, az 5991 idősotthonban ápolt főből az egész járvány alatt 899-en kapták el a vírust, 468-an pedig már felgyógyultak belőle.

Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a járványhelyzet kedvező hazai alakulása ellenére a betegség még mindig itt van velünk, és a világ számos részén sokkal rosszabb a helyzet. Fel is sorolt néhány globális adatot a fertőzöttek számáról, ezzel is csak azt igyekezett aláhúzni, hogy nekünk sem kéne könnyelműnek lennünk, bármennyire is javul a helyzet itthon. Azt mindenesetre kimondta, hogy

"mi bizonyosan az első hullám végén vagyunk, ezt mutatja az összes számadat."

Ezért lehet enyhíteni a korlátozásokat, de csak az elővigyázatossági szabályok betartásával.

Az oktatásról, vizsgákról is beszélt Müller. Itt a már ismert szabályokat ismételte meg, szóbeli vizsgáknál két vizsgáztató és a vizsgázó lehet csak a teremben. Ajánlott a védőmaszk viselése, de nem kötelező. Mindenki vigyen saját eszközt a vizsgára, ha lehet, tartsák nyitva a vizsgaterem ablakát, tartsák a távolságot, a vizsgázók se verődjenek nagyon össze. Müller minden érintettnek sikeres vizsgát kívánt.

Jöttek az újságírói kérdések és a rájuk adott válaszok:

origo: hány éves a legidősebb gyógyult beteg? - 102, a Dél-pesti Centrumkórházban kezelték

origo: van esély elkerülni egy esetleges második hullámot? - több hipotézis született erről, a legtöbb szerint a vírus valószínűleg köztünk marad, alacsony szinten jelen lesz, és elképzelhető, hogy a téli szezonban az influenzával együtt többletmegjelenést fog produkálni, készülnek rá

inforádió: sok magyar megy horvát tengerpartra - milyen feltételekkel mehetnek? - május 28-tól 8 ország állampolgárai, köztük mi is szabadon beutazhatunk az országba, viszont Horvátországból Magyarországra csak hatósági házi karantén elrendelését követően lehet beutazni

Heves Megyei Hírlap: a Heves megyei idősotthonokban hány fertőzött és hány gyógyult van? - a nyilvántartás szerint egy se

Somogyi Hírlap: a karantén alatt álló lakásba bemehetnek-e szolgáltatók emberei hibaelhárításra? - a szolgáltatás szükségszerű, így hibaelhárítás céljából be lehet menni, de aki így bemegy a karantén-lakásba, viseljen maszkot és kesztyűt

A mi kérdésünkre, hogy mennyire felkészült a magyar egészségügy a koronavírus a szakértők által valószínűsített második hullámára, és szükség lehet-e a kórházi kapacitások újbóli felszabadítására, Müller azt mondta,

sok tapasztalatot nyertünk az elmúlt időszakban, a kutatások is segítik, hogy az egyre több információ birtokában értékeljük és átértékeljük a feladatokat, melyek a következő hullámra való felkészüléshez nélkülözhetetlenek. Azt mondta, bármi előfordulhat, több forgatókönyvre kell felkészülni, de a magyar egészségügy korábbi tapasztalatok híján is megbirkózott a koronavírussal, a következő hullámra pedig már sokkal szervezettebb és tudatosabb a felkészülés. Folyamatosan tárazzák továbbra is a védőeszközöket és műszereket - mindent, ami a második hullám kezeléséhez kell.

A csütörtöki operatív törzs 12 órakor kezdődik - de hozzátesszük, biztosabb, ha azt mondjuk, hogy majd a Kormányinfó után.