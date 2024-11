Nagy Márton döntött: beszánt egy alig három éves állami céget

Nagy Márton egyébként az állami vagyonért felelős miniszter is, rendeletben jelölheti ki, melyek azok az állami ingatlanok, amelyeket el kell adni. Hatásköre kiterjed az MNV portfóliójában (tulajdonosi joggyakorlása alatt) álló ingatlanokra, de minden, a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő ingatlanra is.

A jövőben már nem csak az MNV próbálja meg eladni az állami vagyont, hanem a kisebb tételek értékesítésére létrehozott MVH, vagyis Maradványvagyon-hasznosító Zrt. is.

Legutóbb valamivel több, mint 5,2 milliárd forintért próbálta meg értékesíteni az ingatlant a vagyonkezelő, a mostani kikiáltási ár azonban csak 4,19 milliárd forint. Ez pontosan 20 százalékos árcsökkenés. November 6-a estilg lehet rá licitálni, egyelőre nem futott be ajánlat. Az ingatlan 25 hektáros, tíz felépítmény áll rajta, köztük üdülőház, étterem, konyha, még egy fedett tekepálya is. Mindez azonban 17 éve használaton kívül áll, így ezeket jó eséllyel el kell bontani.

Tehát 2025-től megint csak az MNV foglalkozik majd az állami ingatlanok eladásával. Jelenleg is zajlik egy jelentős árverés. A G7 írta arról, hogy több mint egymilliárd forinttal csökkentette a kikiáltási árát a vagyonkezelő annak a tihanyi ingatlannak, amelyet korábban sikertelenül próbált meg eladni. Az ingatlant úgy jellemezték, hogy a félsziget legutolsó, nagyobb összefüggő, beépítetlen részén található, így a település legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkező területe.

Indokolhatja azonban a megszűnést, hogy jelentős átfedés volt az MNV és az MVH között. Árverési oldalukon most is több olyan ingatlan talállható, amelyet mindkét szervezet árul. A Nagy Márton által beszántásra ítélt állami vállalat élén egy régi motoros található: Limburger Lóránt. Ő elmondhatja magáról, hogy a Malév Zrt. utolsó vezérigazgatójaként irányíthatta a magyar nemzeti légitársaságot, 2012 februárjáig.

Az MVH feladata volt, hogy árveréssel vagy egyszerűsített pályázattal értékesítse a kivezetésre szánt állami vagyont, ugyanakkor úgy is dönthetett, hogy önkormányzatnak vagy egyháznak ingyenesen átadja azt. Ennek a munkának vége, 2025-től az MNV veszi át a feladatait. A Nagy Márton által benyújtott törvénymódosítás nem indokolja, hogy miért szűnik meg az állami vállalat, amelynek pedig nemes küldetése volt. Erre vonatkozó kérdést küldtünk a minisztériumnak.

Eddig két vagyonkezelő is azon fáradozott, hogy eladja a nemzeti vagyont. Jövőre már csak egy marad.

