Nagy uniós ország zsákolna be Szputnyik-vakcinából

Az első regisztrált Covid elleni vakcina

-hirdeti magáról a Szputnyik hivatalos honlapján. Az orosz koronavírus elleni vakcinát, amelyet az állami Gameleja Epidemológiai és Mikrobiológiai Kutatóintézet fejlesztett ki, már bő fél évvel a járvány kitörése után, 2020 augusztusában engedélyezték Oroszországban – hivatalos közlések szerint az első adagok egyikét Vlagyimir Putyin egyik lánya kapta.

Eddig bevált

Bár az oltóanyagot eleinte számos nemzetközi kritika érte a fejlesztés gyorsasága és a klinikai vizsgálatok harmadik fázisának hiánya miatt, az idő – legalábbis jelen állás szerint – az oroszokat igazolta.

A The Lancet orvosi szaklapban idén februárban megjelent, immár a harmadik fázis eredményeit is tartalmazó kutatás szerint

a Szputnyik a Covid-betegséget összességében 91,6, a komoly megbetegedést pedig 100 százalékos hatékonysággal akadályozza meg.

Hasonlóan pozitív visszajelzések érkeztek eddig számos országból, ígyhazánkból is – a Szputnyik gyakorlatilag egy súlycsoportba került a nyugati „elitvakcinákkal”.

Az orosz oltóanyagot eddig 64 ország engedélyezte Argentínától kezdve Szerbián és Magyarországon át a Fülöp-szigetekig, mintegy 30 ország már olt vele,

gyártásában pedig részt vállalhat a többi közt Brazília, Kína és Dél-Korea is. (A brazil projektnek ugyanakkor keresztbe tehet, hogy a dél-amerikai ország a közelmúltban elutasította az oltóanyagot.)



Az EU-ban elsőként Magyarország engedélyezte a Szputnyikot, majd a szlovák kormány is rendelt belőle – igaz, Igor Matovic miniszterelnök ebbe belebukott –, és egyre több uniós ország kezdett vele "szemezni". Még annak ellenére is, hogy a tudományos kérdés – hatékony-e a vakcina vagy sem – időközben politikai dimenziót kapott, hiszen egyes országok az orosz befolyásszerzés puha eszközét látják benne.