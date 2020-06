Nagyon kevés a horvát fertőzött is

Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, május közepén pedig - elsőként az Európai Unióban - hivatalosan is bejelentette a járvány végét. Szlovénia éjféltől az osztrák állampolgárok előtt is megnyitja a határait, a szomszédos országok közül jelenleg csak Olaszországgal szemben támaszt korlátozásokat.

Az intézet három héttel ezelőtt kezdett bele a fertőzöttek szervezetében termelődő ellenanyagokat kimutató szerológiai vizsgálatba, amelyhez 1100 vérmintát gyűjtött be a kórházi laboratóriumokból, egészségházakból és közegészségügyi intézetekből. Eddig 520 mintát dolgoztak fel. Tatjana Vilibic-Cavlek, a HZJZ virológiai kutatócsoportjának vezetője a lapnak elmondta: az átfertőzöttség nagyon alacsony, nem éri el a két százalékot, de hasonló eredmények születtek más európai országokban is. A részleges eredmények alapján 80 ezerre tehető a koronavírus-fertőzésen átesett horvát állampolgárok száma. Széles körű immunitást eddig egyetlen országban sem igazoltak eddig.

