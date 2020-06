Négy tornaterem építéséről döntött a kormány - 1,5 milliárdot elkülönítettek

Négy iskola is új tornatermet kap, derült ki a friss kormányhatározatokból. Összesen 1,5 milliárd forintot különítettek el a létesítményekre.

A közzétett kormányhatározatok szerint 1,5 milliárd forint átcsoportosítását rendelték el a tornatermek megvalósítására. Ugyanakkor a szövegből az is kiderül, hogy a négy létesítmény várható összköltsége a 2,2 milliárd forinthoz közelít majd.

Teljesen a tornaterem és tanuszoda fejlsztések sem kerültek margóra. Ezt jelzi, hogy a legfrissebb kormányhatározatok szerint több tornaterem és egy tanuszoda megépítéséről és annak finanszírozásáról is döntés született. A termek közül három helyszíne kelet-magyarországi (Esztár, Nyírmeggyes, Nyírpazony), míg a negyedik a fővárosi agglomerációban található (Pilisborosjenő).

Noha az idei évben is óriási összegeket fordít a kormány sportra és sportlétesítményekre, a korábbi ambiciózus tornaterem, illetve tanuszoda építési program lendülete megtört. Az idei költségvetésben már nem volt dedikált forrás a kisebb, hosszú távú célokat szolgáló sportcélú kiadásokra. Úgy tűnt, emiatt nem folytatódik sem a tornaterem-, sem a tanuszoda-építési program, ahogy a kültéri sportparkok fejlesztése is megtorpan. Igaz, a a kormány május elején már arról döntött, hogy folytatódik a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program, és 841 millió szánnak újabb sportparkokra.

