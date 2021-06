Negyedik hullám: mit mondanak a szakértők?

Negyedik hullám. Müller Cecília országos tisztifőorvos, valamint Orbán Viktor is kijelentette: voltaképpen vége a harmadik hullámnak, ezért itt az esetleges új hullámmal kapcsolatos előrejelzések, vélemények, észrevételek ideje. Az utóbbi időben sorozatban nyilatkoztak a koronavírus-járvány alatt megismert járványügyi szakemberek Magyarországon a témáról, ezért időrendbe tettük a gondolataikat. A csokorba gyűjtött vélemények színesek, mintha virágból kötötték volna őket, s csupán egyetlen kivételtől eltekintve szinte mintha rokonfajták lennének.

A harmadik hullám végén jelenleg hazánkban a legfrissebb koronavírus-adatok szerint 106 új fertőzöttet regisztráltak, 2 fő hunyt el, 289 beteget ápolnak kórházban , s 43-an vannak lélegeztetőgépen.

JAKAB FERENC virológus - 2021. április 29.

„Ősszel biztos, hogy vissza fog térni a vírus közénk, ez borítékolható. Nem lehet tudni, hogy mi várható a negyedik hullámban, de csoda lenne, ha ez a vírus eltűnne. Ha globálisan le tudjuk győzni a harmadik hullámot, és közben az oltóanyaggyártók is fejlesztik vakcináikat, akkor sokkal felkészültebben állhatunk a járvány újabb hulláma előtt” – vélekedett a szakember áprilisban a MIÉRTED webináriumán.

OROSZI BEATRIX epidemiológus - 2021. április 29.

„Ha egy valamit megtanulhattunk a járvány harmadik hullámából, akkor az, hogy a meglevő intézkedések mellett is tud újabb járványhullám kialakulni, ha jön egy újabb variáns. Ha csak oltunk, és jön egy újabb mutáns, ami kikerüli az oltás nyújtotta védettséget, akkor az nem lesz elegendő ahhoz, hogy elkerüljük a negyedik hullámot" – jelentette ki a szakértő szintén a MIÉRTED webináriumán.

Csak egy szakértő szerint nem lesz negyedik hullám. Fotó: Depositphos Csak egy szakértő szerint nem lesz negyedik hullám. Fotó: Depositphos

BOLDOGKŐI ZSOLT biológus - 2021. május 26.

„A járvány jelenlegi helyzete és az oltásokhoz való viszonyulásunk alapján én inkább egy kisebb csúccsal rendelkező őszi hullámra tippelnék, de ez nem egzakt tudományos megállapítás. Sokan tartottunk a nyitástól is, szerencsére úgy tűnik, alaptalanul” – nyillatkozta a professzor a Magyar Hírlapnak

RUSVAI MIKLÓS virológus - 2021. május 31.

A szakember március végén még úgy nyilatkozott, hogy ha nem jelenik meg egy radikálisan új mutáns, akkor nem lesz Magyarországon negyedik hullám. Mivel közben megjelent a delta mutáns, május végén már így fogalmazott a Kossuth Rádióban:

"Minél többen oltatják be magukat, annál kisebb az esélye egy negyedik hullámnak. Szerintem nyáron három hónapos szünet áll be a vírus terjedésében, s ezt az időt kell kihasználni a lakosság immunizálására."

LISZIEWICZ JULIANNA immunológus - 2021. június 1.

"Nem az a kérdés, hogy lesz-e negyedik hullám, hanem, hogy mennyire lesz súlyos. Ősszel, ha bemegyünk a zárt térbe és elkezdődik az iskola, biztosan megjelenik a negyedik hullám. A jelenlegi oltások ugyan megvédenek a betegségtől, de arra nincs adat, hogy megvédenek a fertőzéstől is. Ha pedig a fertőzés terjed, nyájimmunitás nem alakulhat ki. Ráadásul, ahogy terjed a vírus a világban, veszélyes variánsok is kialakulnak, így olyanok is, amelyekkel szemben nem véd az oltás" - mondta a Spirit FM Aktuál című műsorában.

MERKELY BÉLA, a Semmelweis Egyetem rektora - 2021. június 6.

„Ahol magas a koronavírus-átoltottság, mint Magyarországon, ott nem lesz negyedik hullám. Közel járunk a nyájimmunitáshoz, vagy már lassan el is érjük. Biztos vagyok benne, jelenleg a világban nincsen olyan mutáns, amely bármilyen módon veszélyeztetné az emberiséget azzal, hogy ki tudná kerülni a környezetünkben nagy mennyiségben használt oltóanyagokkal elért védettséget” – jelentette ki a rektor.

Ugyanakkor nem zárta ki, hogy létrejöhet olyan mutáns, amely nagyon távol van Magyarországtól, mert "akkor az újrafertőződés lehetősége elméletileg fennáll".

DUDA ERNŐ immunológus - 2021. június 7.

„Rajtunk múlik, hogy lesz-e negyedik hullám. Ha a 12 évesnél idősebb tanulókat beoltanánk szeptemberig, az nagyon gátolná az újabb hullám kialakulását, hiszen ez a korosztály a legaktívabb a járványok terjesztésében. Mivel jelenleg a lakosság kevesebb, mint a fele védett, a vírus pedig kétszer fertőzőbb, nincs akadálya a járvány terjedésének, ősszel bármi bekövetkezhet” – nyilatkozta a Weborvos.hu-nak a szakértő.

SZLÁVIK JÁNOS infektológus - 2021. június 10.

„Egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy nem lesz negyedik hullám, a hullám ugyanis azt jelenti, hogy elkezd nőni az esetszám” – mondta az ATV Start-ban a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa. "Angliában is nagyon magas az átoltottság, mégis emelkednek az esetszámok, mert a mutánsok nagy veszélyt jelentenek az oltatlanokra. Abban viszont biztos vagyok, hogy olyan, mint a harmadik hullám, már nem következik be. A mutánsok miatt viszont érdemes lesz majd esetleg harmadik, újgenerációs oltást is felvenni."

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök - 2021. június 10. „A kormány felkészült a negyedik hullámra” - jelentette ki a miniszterelnök a múlt heti Kormányinfón. Ebből arra lehet következtetni, ő már biztos abban, hogy lesz is a koronavírus-járványnak következő csapása, pedig pár nappal előtte Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora egészen másképp nyilatkozott.

KEMENESI GÁBOR virológus - 2021. június 14.

„Egy minden eddiginél jobb terjedést és bizonyos fokú neutralizáció kerülést is mutató (delta) variánsról van szó, ezért a védettséggel még nem rendelkezők lehetnek a járvány új elszenvedői, akiket éppen a jobb terjedés miatt a vírus hatékonyabban meg is találhat. A problémát pedig az jelenti, hogy oltás hiányában a betegség súlyos formája, a kórházi kezelés szükségessége is fennállhat ezeknél az embereknél” – teszi hozzá a pécsi szakember Facebook-posztjában.

PUSZTAI ERZSÉBET infektológus - 2021. június 15.

"Minden bizonnyal a nyár nyugodtabb lesz, mert más az időjárás, az emberek többet vannak a szabadban, kevesebb a zárt térben a tömeg. Lehetnek kisebb gócpontok, ahol több, nem oltott ember van együtt, és nem zárható ki, hogy ősszel megnő az esetszám, de olyan hullám, mint a harmadik, már nem tud kialakulni, köszönhetően az oltottak számának" - vélekedett a szakember az ATV Start műsorábna.

FALUS ANDRÁS immunológus - 2021. június 16.

„Lesz újabb hulláma a koronavírus-járványnak Magyarországon. Lehet, hogy a negyedik hullám enyhébb lesz, s az is lehet, hogy jobban kezelik majd. Fontos lenne az igazi nyájimmunitás, ami nyolcvan százalékot jelent. Ennek a valamivel több mint a felénél tart Magyarország, és sajnos lelassult a vakcináció" - mondta az InfoRádiónak a szakember.