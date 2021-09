Néhány héten belül meg fog indulni az építőanyag-árak csökkenése

Lényegében megszűnt az építőanyag-hiány Magyarországon, elegendőnek bizonyult az export regisztrációja, nem volt szükség az állami elővásárlási jog alkalmazására sem. A hazai gyártók belföldön értékesítették termékeiket, írja a Világgazdaság.

Az építőanyag-gyártók most már 10-15 százalékkal olcsóbban veszik a nyersanyagokat, ez legkésőbb három-négy hét múlva megmutatkozhat a végtermékek fogyasztói árának csökkenésében is, nyilatkozta a lapnak Tibor Dávid, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke, aki a Masterplast Nyrt. elnökeként belülről is rálát a piaci folyamatokra. Az árak korrekciója ugyanakkor egyelőre kismértékű, hiszen csak az alapanyagok ára mérséklődött.

Tibor szerint a kormány által bevezetett exportregisztrációs rendszernek volt szerepe abban, hogy sokkal több építőanyag maradt belföldön, mint korábban, illetve ő úgy tudja, hogy az állami elővételi joggal sem kellett élni. Mindezek nyomán a piaci szakértő szerint nem várható az unión belüli export, illetve árumozgás további korlátozása, elég lesz érvényben tartani a célravezetőnek bizonyult kiviteli regisztrációs rendszert.

(Világgazdaság)