Nehéz idők jöhetnek a magyar gazdaságban – vége az aranykornak?

A tanulmány szerint az idei évben még pozitív lesz a magyar GDP, de jövőre recesszióval számolnak az elemzők. A válság reálgazdasági hatásai nyomán a közép-európai vállalatok költségcsökkentési kényszerhelyzetbe kerülnek, és egyes szektorokban tömeges elbocsátásoktól lehet tartani Németországban, illetve Közép-Kelet-Európában is. Az elemzés szerint a világgazdaság növekedése jövőre 2,3 százalék, az eurózónáé pedig 0,8 százalék lesz.

Az idén még tart a lendület

A hitelbiztosító elemzése szerint az orosz-ukrán háború és Kína egyes nagyvárosainak újbóli lezárása nyomán 2022-ben lassul a világgazdaság növekedése. A globális GDP-t az idén 2.8 százalékra becsülik az elemzők. Az Egyesült Államok GDP-je 1,7 százalékkal nőhet az idén, az eurózónáé 3 százalékkal. Közép- és Kelet-Európa adatai az év egészét tekintve jónak számítanak (Ausztria 3,7 százalék, Csehország 2,5 százalék, Lengyelország 5,4 százalék.) A tanulmány szerint Magyarország 4-4,5 százalékos növekedéssel zárja majd az évet, a válság jelei azonban már érzékelhetők. A harmadik negyedévben nullára várjuk a GDP számait, az utolsó negyedév pedig szerintünk negatív lesz. Mindez sajnos előrevetíti a magyar gazdaság 2023-as teljesítményét. Jövőre mínusz 3,5 százalék a becslésünk – mondta Vanek Balázs, az Atradius országigazgatója.

Mit ígér a jövő a magyar gazdaságnak? Fotó: Pixabay Mit ígér a jövő a magyar gazdaságnak? Fotó: Pixabay

Véget ér az aranykor

Az elemzők úgy vélik, hogy jövőre mindenhol lassú növekedésre lehet számítani, leszámítva Közép-Kelet-Európát, amelyet a leginkább érint a háború. Ebben a térségben mindössze 0,2 százalék GDP-bővülés valószínű. Ausztria és Csehország egyaránt 0,1 százalékkal erősödhet, Lengyelország 0,3 százalékkal. Az országigazgatója szavai szerint Magyarország számára véget ért az aranykor, az alacsony kamatok, az alacsony infláció, a magas gazdasági növekedés és magas fogyasztás időszaka.

Egy fájdalmas korrekciót látunk, amelynek a pandémia csak egy előszele volt. Összetett problémáról van szó, amelyben az inflációkezelés klasszikus módszerei nem működnek, a kamatemelés most nem segít. A beköszöntő recesszió azt jelenti, hogy kisebb lesz jövedelem, a kereslet csökkenni fog, és így lesz majd esély az infláció csökkenésére. Jelenleg az ársapkák sajnos tovább pörgetik a keresletet, pedig nincs elég kínálat bizonyos termékekből, pl. napelemekből – mondta Vanek Balázs.

Az elemzés szerint a magyar vállalatok egyes ágazatokban, például a vegyiparban, gyengülő értékesítésre és csökkenő árbevételre számíthatnak 2023-ban. A nem exportáló cégek számára a brutális euró- és dollárárfolyam jelent veszteséget. Az eladósodott vállalatok a megdrágult forgóeszköz-fínanszírozást csak az eredményük terhére vehetik igénybe - áll a tanulmányban. Mindez óriási költségnövekedést jelent, miközben a bevételek alacsonyak lesznek – mondta az országigazgató. A keresletnek kellene csökkennie, vagy olyan beruházásokra lenne szükség, amelyek a hiánytermékeket állítanak elő. Ilyen kamatok mellett azonban a beruházások is megdrágulnak. A helyzetet nehezíti, hogy Németországban 9 százalék inflációt várunk, ez nagyon rossz hír Magyarország számára, hiszen ez a legnagyobb exportpiacunk. Az Atradius csődhullámtól azonban nem tart, mert ellentétben a 2008-as válsággal, most a vállalatoknak és a lakosságnak is több ideje van felkészülni a krízisre, például az energia-felhasználás csökkentésével.

Csak a fegyverszünet vagy a béke eredményezne jelentős javulást a világgazdaságban

A hitelbiztosító elemzői úgy látják, hogy az eurózóna országaiban az idén 7,9 százalék lesz az infláció átlaga. Jövőre ez 2,3 százalékra csökkenhet, de csak abban az esetben, ha 2023 elejéig fegyverszünetet vagy békét köt Oroszország és Ukrajna. Mivel ez ebben a pillanatban nem tűnik valószínűnek, jövőre a legbizakodóbb kalkulációk szerint is legkevesebb 6 százalék lesz a pénzromlás mértéke az eurózónában.