Nem (csak) az infláció miatt nincs még eurónk, de azért is nagy az infláció, mert nincs euró

A kérdés kikerülhetetlen, hiszen az európai államokkal szoros gazdasági szövetségben élünk, közös vámhatárokon belül, szomszédjaink többségének az euró a valutája vagy úton van ahhoz, hogy végleg megszűnjön a hazai fizetőeszköz. Tudható, hogy az EU-tagságból fakad a közös valutára való áttéres kötelezettsége. Az eurót a magyar polgárok nagy többsége ismeri, sokan használják, a közvélemény nagyobb fele támogatná átvételét, a cégek pedig szerződéseikben, hitelügyleteikben kiterjedten alkalmazzák.

A legegyszerűbb válasz, hogy a magyar gazdaság nem teljesíti az euróövezetbe való belépéshez megszabott pénzügyi mutatókat. A még az 1990-es években kialakított szabályok („maastrichti kritériumrendszer”) szerint kellően mérsékelt infláció és kamatszint, keretek között tartott államadósság és költségvetési hiány, valamint az európai árfolyamrendszerben (ERM2) eltöltött legalább két év: ezek teljesítése szükséges ahhoz, hogy a tagországot felvegyék az euróövezetbe. Jelenleg komoly gondunk van az inflációval: 5 százalék feletti a forint éves értékromlása, miközben az euróövezetben 2 százalékos a fogyasztói árindex. A két költségvetési mutatóval is gondunk van. Még be sem lépett a forint az ERM2-be, és valószínű, hogy az MNB jogállása kapcsán is lennének kritikai észrevételei az Európai Központi Banknak.

Makro szempontok

Makrogazdaságunk nyilvánvalóan nincs csatlakozásra kész állapotban, és nem látszik az igyekezet sem: a hivatalban levő kormánynak még céldátuma sincs az euró átvételére.

És itt jön a válasz bonyolultabb fele. Az euró-átvétel feladatának teljesítésére az uniós tagság elnyerése előtt és a tagságunk első éveiben mutatkozott bizonyos politikai szándék, de 2006 után a romló költségvetési helyzet, majd a 2008-ban a pénzügyi válság megakadályozta, hogy a szlovénekkel, szlovákokkal, baltiakkal együtt hazánk is csatlakozzon az euróövezethez.