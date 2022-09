Nem lesz többé makói vöröshagyma sem

A Magyar Nemzet cikke szerint búcsút inthetünk a makói vöröshagymának, az idén gyakorlatilag megszűnt a hazai hagymatermesztés.

Fekete János, az Országos Hagyma Terméktanács elnöke a lapnak elmondta:

"míg húsz évvel korábban Makó térségében 1500–2000 hektáron foglalkoztak hagymatermesztéssel a gazdálkodók, az idén húsz-harminc hektárra szűkült a makói hagyma területe."

Ennek fő oka a külföldi verseny, a makói vöröshagymatermesztés egyre kevésbé tudja felvenni a versenyt, az olasz, a spanyol és a német hagymát jóval hatékonyabban tudják megtermelni. Fekete János szerint az olaszok élen járnak a hagymatermesztésben, a vízgazdálkodás, a termesztéstechnológia és a tárolás is professzionális szintre került az elmúlt években. Összehasonlításként megemlítette, hogy míg a hazai körülmények között a magról vetett hagyma hektáronként 250-300 mázsás termést tud produkálni, az öntözött körülmények között termesztett olasz hagyma akár a hétszáz-nyolcszáz mázsás hozamot is elérheti.

Idén ráadásul a megmaradt gazdálkodók termésének jelentős részét is elvitte az aszály. Ez egyébként egész Európában okozott problémákat, a Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb honlapján elérhető elemzés szerint az idén javarészt apró, kisebb átmérőjű hagymát takaríthatnak be a gazdálkodók. ­Emiatt az ilyenkor szokásos áresés nemhogy elmarad, hanem az is előfordulhat, hogy drágul a termés, ami szokatlan a szezon ezen pontján.