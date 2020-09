Nem tilos a magyaroknak külföldre utazni - A belgák szerint Magyarország veszélyes lett

Ennek jogi következménye, hogy azok, akik korábban befizettek külföldi utazásra, elállhatnak az utazási szerződésüktől és jogukban áll a teljes befizetett összeget visszaigényelni - ismertette. Szijjártó Péter felidézte azt is, hogy amikor tavasszal le kellett zárni a határokat, a legfontosabb kérdés az ingázás volt. Most lehetővé teszik az ingázást, hogy a határ túloldalán dolgozó magyarok át tudjanak menni dolgozni. Kiemelte: a határátlépés időpontját a határon rögzítik, s ahhoz képest 24 órán belül vissza kell térni a karantén elkerülése érdekében.

Elmondta azt is, hogy jelenleg a megszokottnál kevesebb határátkelőhelyet lehet igénybe venni. Ezek listája megtalálható a rendőrség honlapján - ismertette. A miniszter emlékeztetett: a konzuli szolgálat piros kategóriájúvá minősítette a világ valamennyi országát. Ez azt jelenti, hogy nem tiltják, de nem ajánlják a külföldre utazást.

Szijjártó Péter azt mondta: a koronavírus-fertőzöttek számának drámai emelkedése azt mutatja, az egész világon újra berobbant a járvány. A kormány legfontosabb feladata, hogy meggátolják ennek begyűrűzését Magyarországra, hogy megvédjék a magyar embereket. Ezért kell újra szigorú intézkedéseket bevezetni, ezért vezettek be ismét utazási korlátozásokat a határokon - tette hozzá.

A konzuli szolgálat munkatársai továbbra is állomáshelyeiken vannak, hogy az esetlegesen bajbajutott magyar állampolgároknak segíteni tudjanak - emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden délután a Facebook-oldalán.

A The Brussels Times című angol nyelvű belga hírportál információi szerint azokra, akik a frissített besorolás közzétételét követő 48 órán belül visszatérnek, illetve beutaznak Belgiumba, az utazásuk kiinduló országára vonatkozó korábbi besorolás szerinti kötelezettségek vonatkoznak. A vírusteszt elvégzése, valamint az önként vállalt házi karantén azonban esetükben is ajánlott.

