Nem változott az amerikai jegybank kamata

Washingtonban szerdán hozták nyilvánosságra azt a nem végleges adatot, amely szerint az amerikai GDP 4,8 százalékos évesített ütemben csökkent az első negyedévben. A folyó negyedév még rosszabb lehet, elemzők szerint akár 30-40 százalékos gazdasági visszaesésre is sor kerülhet, a jövő héten nyilvánosságra kerülő, áprilisra vonatkozó munkanélküliségi ráta pedig 20 százalékot is jelezhet.

Alig néhány hét alatt jelentősen változott az amerikai gazdaság helyzete, így például miután történelmi mélypontra került a munkanélküliség, néhány hét alatt 26 millióra ugrott a munkanélküli segélyért folyamodók száma. A koronavírus terjedésének a lassítása érdekében országszerte bezártak a nagy ipari vállatok és a kisebb cégek is.

Piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai jegybank kamatdöntő fóruma. A nyíltpiaci bizottság március első felében váratlanul két alkalommal is csökkentette az alapkamatot. Március 3-án 50 bázisponttal, 1,00-1,25 százalékra süllyesztette az irányadó dollárkamatot, majd március 15-én egy teljes százalékponttal zéró közeli szintre, a 0,00-0,25 százalékos sávba.

