New York és Los Angeles is a rendőrségi költségvetés megvágásával válaszol a George Floyd-zavargásokra

Bill de Blasio, New York város demokrata párti polgármestere vasárnap bejelentette: csökkenti a rendőrség költségvetését, s az összeget a városban élő afroamerikaiak szociális helyzetének javítására fordítja. Hasonló döntést hozott pénteken Los Angeles szintén demokrata párti polgármestere, Eric Garcetti is, aki 250 millió dollárral csökkenti a rendőrség költségvetését, s a felszabaduló pénzt szintén a feketék és más kisebbségek helyzetének javítását szolgáló programokra fordítja.

A lépés jelentős: az amerikai rendőrség költségvetésébe a 90'-es évek óta óriási pluszösszegek áramlottak, melyet az úgynevezett 1033 program tett lehetővé. Ezt még Bill Clintont indította el 1997-ben, lényegében arról szól, hogy az amerikai hadsereg átadhat felszereléseket a belföldi rendfenntartó erőknek. Az USA rendőri erői ezért konkrétan olyan fegyvereket, felszereléseket használnak, melyeket az amerikai hadsereg pl. Afganisztánban vetett be. A Pentagon által a helyi rendőrségeknek adományozott felszerelések értéke a 2010-es években lőtt ki igazán, a Forbes hat évvel ezelőtti összesítése szerint 2010-ben 212,6 millió, 2011-ben 498,5 millió, 2012-ben 532,4 millió, 2013-ban 449,3 millió, majd 2014-ben 752,3 millió dollárt értek.

Katonai járművet vet be a rendőrség egy tömegoszlatáson Santa Monicában, 2020. május 31-én. (Fotó: New York Times / Bryan Denton) Katonai járművet vet be a rendőrség egy tömegoszlatáson Santa Monicában, 2020. május 31-én. (Fotó: New York Times / Bryan Denton)

2014 vízválasztó volt a program életében, az azévi, fergusoni zavargásoknál már kirívóan látványos volt a tömegoszlatásra bevetettt rendőrség egységek katonai felszereltsége. Az egyre hangosabb belföldi kritikákra Barack Obama elnök 2015-ben azzal reagált, hogy limitálta a rendőrségnek átadható katonai eszközöket. A Pentagon 2017-es jelentése szerint azévben 126 páncélozott járművet, 138 gránátvetőt és 1623 bajonettet juttattak vissza a helyi rendőrségek a hadseregnek az Obama-limit miatt.

Csakhogy erre Donald Trump azzal reagált, hogy eltörölte az elődje által felállított korlátozásokat, újraindítva a harcászati javak átvételét. Trump azzal indokolta a lépést, hogy a rendőröknek szüksége van a felszerelésekre, hogy meg tudják védeni magukat és a közösségeiket.

Feloszlatják a minneapolisi rendőrséget

A minneapolisi önkormányzat feloszlatja a rendőrséget, jelentette be vasárnap Lisa Bender, a városi tanács elnöke. Bender, a baloldali többségű városi tanács több tagjával együtt egy minneapolisi parkban rendezett nagygyűlésen jelentette be a döntést. Mint mondta: "eltökéltek vagyunk abban, hogy véget vessünk városunk és a minneapolisi rendőrség mérgező viszonyának, véget vessünk az eddig ismert rendőri politikának és újrateremtsük a közbiztonság rendszerét". A bejelentést azt követően tették meg, hogy több minneapolisi intézmény, köztük a Minnesota Egyetem és a minneapolisi állami iskolák szervezete - megszakította a kapcsolatait a rendőrséggel.

Bender bejelentése után Jacob Frey polgármester közleményt adott ki. Ebben leszögezte, hogy "fáradhatatlanul munkálkodik a mély, strukturális reformon és a rendőrség soraiban tapasztalható rendszerszerű rasszizmus megoldásán", de nem támogatja a rendőrség feloszlatását.

A bejelentésről tudósító minneapolisi helyi televízió, a KARE 11 felidézte, hogy Jacob Frey háza előtt szombaton tüntetők jelentek meg, követelve a rendőrség finanszírozásának teljes megszüntetését és aztán a rendőrség feloszlatását is. Amikor Frey megjelent a háza előtt, kifütyülték.

A minneapolisi rendőrség nem kommentálta a városi tanács döntést. Vasárnap Paul DiGiacomo, a New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke azt nyilatkozta: bármely rendőrség finanszírozásának megvonása "recept a katasztrófára". Hasonlóképen nyilatkozott vasárnap Andrew Cuomo, New York állam demokrata párti kormányzója is. Emlékeztetett arra, hogy New York város utcáit az elmúlt napokban elárasztották a vandálok, a gyújtogatók és a fosztogatók, s a város lakói rémületben éltek. Vajon ha nincsenek rendőrök, ki fékezné meg ezeket az erőszakos embereket? - fogalmazta kérdésbe az álláspontját a kormányzó.

Közben vasárnap Mitt Romney, Utah állam republikánus szenátora a Twitteren közzétett egy képet magáról, amint Washingtonban a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) aktivistáival menetel a tüntetők között. A milliárdos üzletember szájmaszkkal vonult a tüntetőkkel. Előző nap az apjáról tett közé egy fotót, amint az 1960-as években Detroit egyik elővárosában a polgári jogi mozgalom egyik felvonulásán vett részt. George Romney 1963 és 1969 között Michigan állam kormányzója volt.

(New York Times, Forbes, MTI)