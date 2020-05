Nincsenek turisták, az üzletek fele zárva maradt a fővárosi bevásárlóutcákban

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A nyitva tartó vállalkozások többsége lappangó forgalomról számolt be, az előző év azonos időszakához képest a bevétel 20-30 százalékos. A válság előtt népszerű reggeliztetéssel sokan teljesen felhagytak ebben az időszakban, de a home office miatt az ebéd sem termeli meg a szokásos forgalmat. A legtöbben a vacsora időszakában látogattak a tematikus utcák éttermeibe, de a megszokottnál sokkal kevesebb volt az érdeklődés ebben az időszakban is.

„Az üzletek többségét hirtelen és felkészületlenül érte az újranyitás lehetősége. Sokaknál nem állt rendelkezésére a nyitáshoz szükséges munkaerő, mások viszont még most sem látják értelmét, mert azt gondolják, hogy csak veszteséget termelnének. A fogyasztói szokások is megváltoztak, a vártnál sokkal kevesebben árasztották el az üzleteket, éttermeket. Ráadásul a vendéglátóhelyekre eleve nem jut annyi magyar vendég, turizmus nélkül nem fog megélni ennyi vendéglátós egy helyen”

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!