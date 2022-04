Nonszensz a külföldön élő magyarok szavazásának feltételei

Más államoknál általános gyakorlat a levélszavazás – ami nálunk csak a határon túli magyarok esetében lehetséges. Nagy-Britanniában lehetőség van például arra is, hogy egy belföldi közvetítő segítségével voksoljanak a szavazópolgárok. A román állampolgároknak amellett, hogy már levélben is szavazhatnak, 140 spanyol, 137 olasz, 61 német és 50 brit szavazóhelyiség is a rendelkezésre áll. Ezzel szemben a magyarok Németországban öt, Ausztriában kettő, Nagy-Britanniában pedig három városban szavazhatnak majd - írja a 24.hu.

Ugyanakkor Dánia, Írország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Albánia, Macedónia és Ciprus külföldön élő állampolgárai nem vehetnek részt a szülőhazájukban rendezett választásokon.

A külföldön élő magyaroknak egyre nehezebb a dolguk a szavazás napján. Fotó: Depositphotos

Mégis, a lap szerint nincs olyan megkülönböztetés, mint Magyarországon, vagyis hogy a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (határon túli) választópolgárok számára engedélyezett a levélszavazás, a magyarországi lakhellyel rendelkező, külföldön élő társaik azonban csak regisztrációt követően, személyesen vehetnek részt a voksoláson, így adott esetben akár több száz kilométert kell utazniuk azért.

Ennek az idén is érezhető lesz a hatása, mert bár a négy évvel ezelőtti bő 58 ezer helyett ezúttal 65 716 ember regisztrált a külképviseleti szavazásra, ez töredéke a külföldön élő magyarok valós számának, vagyis sokan nem vállalják a szavazással járó kellemetlenségeket.

Körülbelül 500 ezer magyar állampolgár él külföldön. Németországban 190 ezer főt számlál a magyar diaszpóra, az Egyesült Királyságban 2020-ban már 114 ezer magyar élt, Ausztriában pedig 91 ezer.

A 2018-as választáson ehhez képest 52 ezer választópolgár szavazott. Ausztriában csak Bécsben lehetett ezt megtenni a nagykövetségen. Németországban négy város (Berlin, Düsseldorf, München és Stuttgart), Nagy-Britanniában és Észak-Írországban pedig Edinburgh, London és Manchester volt kijelölve a voksolás lebonyolítására. A 2022. április 3-ai szavazáson az Ausztriában élők már az innsbrucki főkonzulátuson is voksolhatnak, Németországban pedig Nürnberg került be a lehetséges szavazóhelyek közé, ugyanakkor az Egyesült Királyságban maradt a három helyszín.