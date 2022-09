Nyugdíjak: tényleg fel van adva a lecke az Orbán-kormánynak

Ahogy azt tegnap már jeleztük, a csütörtöki nap fontos a nyugdíjasok számára. Nemcsak azért, mert kiderül, milyen mértékben drágul a statisztika szerint az élet számukra, hanem azt is nagyban meghatározza, mire számíthatnak majd novemberben. Nos, a Központi Statisztikai Hivatal szerint augusztusban a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számolt infláció 15,7 százalék volt - 0,1 százalékponttal magasabb, mint az általános kosárra számolt index.

Kapcsolódó cikk Fontos napja lesz holnap a nyugdíjasoknak A csütörtökön esedékes inflációs adat ezúttal nemcsak az árak emelkedéséről árulkodik majd.

Ez sorban már a harmadik olyan hónap, amikor a társadalom legidősebbjeinek fogyasztására számolt értéke meghaladja az általánosat. Lefordítva fogalmazhatnánk úgyis, hogy a jelenlegi helyzet jobban érinti a nyugdíjasokat, mint a társadalom többi részét.

Ennek magyarázata az eltérő fogyasztási kosárban rejlik, a nyugdíjasokéban ugyanis jóval nagyobb súllyal szerepelnek az élelmiszerek, melyek ára egy év alatt immár 30,9 százalékkal emelkedett. Az idősek kosarában ez a termékkör 30 százalék körüli súllyal szerepel, míg az általános kosárban megközelítőleg 20 százalékos ennek a súlya.

Vajon mit lépnek? Fotó: MTI-/Benko Vivien Cher Vajon mit lépnek? Fotó: MTI-/Benko Vivien Cher

Ám, mint említettük, nemcsak információs szerepe van a most közölt adatnak. A törvény értelmében ugyanis az első nyolchavi infláció alapján dönti el a kormány, hogy novemberben szükséges-e kiegészítő nyugdíjemelés, vagy sem. Idén már az első hónapokban sejteni lehetett és később látszott is az adatokon, hogy jelentősen alulbecsülte a nyugdíjemelés mértékét, mely 5 százalék volt januárban. Erre jött rá a rendkívüli helyzetre való tekintettel júliusban egy 3,9 százalékos kiegészítés 8,9 százalékig. Ám, mint azt megfogalmaztuk minap, már akkor látszott, hogy kevés lesz: ugyanúgy mínuszban volt a nyugdíjak értéke, mint addig, csupán a mérték változott.

A legfrissebb adatok szerint idén január és augusztus között az infláció mértéke a nyugdíjasok esetében 10,6 százalék volt, az általános pedig 10,7 százalék. Ez azt jelenti, hogy novemberben 1,8 százalékpontos újabb kiegészítés szükséges - jelen állás szerint.

Kapcsolódó cikk Megfizethetetlen lett az élelmiszer - mi lesz, ha jön a rezsidémon? A KSH kimutatása szerint is brutális volt augusztusban az élelmiszerek drágulása, a hivatal mérése szerint a termékcsoport közel 31 százalékkal drágult éves összevetésben.

Fel van adva a lecke

A probléma ezzel az 1,8 százalékkal, hogy szinte biztos: ez kevés lesz novemberben. Egyelőre ugyanis senki sem tudja megmondani, hogy mikor és milyen szinten fog tetőzni az infláció Magyarországon. A legutóbbi várakozások szerint valamikor az őszi hónapokban jöhet el ennek az ideje, ami azt jelenti, hogy az év eleje óta kumulált nyugdíjas infláció bőven a mostani 10,6 százalék felett lehet.

Így jelen helyzetben több lehetősége is van a kormánynak. Ragaszkodhatnak a törvényi feltételekhez és a most megismert szintig kompenzálják a nyugdíjakat. Dönthet úgy is, hogy figyelembe veszi az őszi hónapokra vonatkozó előrejelzéseket és ennek ismeretében hajtja végre a kiegészítést. De megteheti azt is, hogy a jogszabályoknak megfelelően kompenzál, majd a 2023 januári emelésnél veszi figyelembe és érvényesíti a "hiányzó" kiegészítést a tényadatok ismeretében.

Utóbbi verzióval ugyan matematikailag megőrzi a nyugdíjak reálértékét, ám ez a mindennapokban nem jelent érdemi segítséget a legidősebbek számára, hiszen hónapokon keresztül a valós inflációtól bőven elmaradó emelést felmutató ellátásból kell kigazdálkodniuk az elszállt költségeket. Ez a - már eddig is sokat vitatott - nyugdíjemelési módszertan hibája, mely csak és kizárólag az inflációt veszi figyelembe, ráadásul a kormány rendre már nyár elején elfogadja a következő évi költségvetést. Idén például 5 százalékos inflációt prognosztizáltak, és jól látható, ennek akár többszöröse is lehet majd a tényleges. Az ilyen helyzeteket pedig csak utólag tudja lereagálni a kormány, a törvény szerint évente egy, most idén két alkalommal.

Ráadásul az inflációs adat megjelenése után a Nyugdíjas Parlament is soron kívüli nyugíjemelést sürget már olyan formában, hogy novemberben ne a hagyományos kiegészítést utalja el a kormány, hanem rögtön 10 százalékos emelést eszközöljenek. Nyilván ilyenre is van módja a kormánynak, ha úgy ítéli meg, hogy a tényleges éves infláció 19 százalék környékén lesz (5+3,9+10 százalék).

A nyugdíjkiegészítésről mi is megkérdeztük Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti kormányinfón, ám csak arról tudta biztosítani kollégánkat - és a hallgatóságot -, hogy a kormány megvizsgálja a helyzetet és amennyiben módjában áll, előbb is fognak utalni.