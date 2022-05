Odessza partjait is lőtték az oroszok - ez történt éjjel a háborúban

Az Egyesült Államok ukrajnai külképviselete bejelentette vasárnap Christina Queen ideiglenes ügyvivő nagykövet és más amerikai diplomaták visszatérését az ukrán fővárosba, Kijevbe - számolt be a Jevropejszka Pravda hírportál. A külképviselet meghívta az ukrán média képviselőit, hogy filmezzék le az amerikai diplomaták érkezését az Egyesült Államok kijevi nagykövetségére. Sajtóközleményükben külön kiemelték, hogy a nagykövetség visszatérését a nácizmus felett aratott győzelem napjára időzítették.

Herszon már majdnem az oroszoké, korábban tüntetés is volt a városban az oroszok ellen. Fotó: MTI/AP/Olexandr Chornyi Herszon már majdnem az oroszoké, korábban tüntetés is volt a városban az oroszok ellen. Fotó: MTI/AP/Olexandr Chornyi

A hírportál emlékeztetett arra, hogy az amerikai diplomaták április 26-án tértek vissza Ukrajnába, de egyelőre a harcoktól megkímélt, biztonságosabb nyugati országrészben lévő Lvivbe. A napokban még azt jelezték, hogy május végéig készülnek visszatérni a fővárosba, és még ezt is attól tették függővé, miként alakul a biztonsági helyzet Kijevben.

Közben a dél-ukrajnai Odessza városában több robbanást is hallottak vasárnap az ott élők. A Dumszkaja helyi hírportál beszámolója szerint legalább öt robbanás történt, és polgári létesítményekben keletkeztek károk. A hírportál értesülései szerint legalább egy orosz rakétát sikerült az ukrán légvédelemnek a levegőben megsemmisítenie, viszont több rakéta a tengerparton lévő objektumokba csapódott be. Később az odesszai városi tanács pontosította a hírt, eszerint egy orosz rakétát megsemmisített a légvédelem, és két rakéta csapódott be a város lakott területén, egy partmenti üdülőövezetben. A helyszínen tűz ütött ki, de senki sem sérült meg.

A keleti országrészben lévő Harkiv megye vezetése arról számolt be, hogy a régióban az orosz tüzérség több települést is lőtt, aminek következtében vasárnap öten vesztették életüket és öten megsebesültek. Olekszandr Tkacsenko kulturális miniszter közölte, hogy orosz rakéta csapódott be egy zsidó temetőbe, az északkelet-ukrajnai Szumi megyében lévő Hluhiv településen. Több sír megrongálódott, de a politikus arra nem tért ki, hogy történt-e személyi sérülés.

Megsemmisítettek az orosz légierő precíziós rakétái egy amerikai és más nyugati országokból származó fegyver-és hadianyag-szállítmányt, valamint ukrán tartalékos egységeket a Szoledar falu melletti Szol vasútállomáson, a Donyec-medencében - közölte vasárnap esti hadijelentésében Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

Konsenkov szerint ezenkívül 19 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, Csugujev környékén egy pontonátkelőt, valamint hat rakéta- és tüzérségi lőszerraktárt semmisítettek meg föld-levegő rakéták a Donyec-medencében és Harkiv megyében. A harcászati légierő 54 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást számolt fel, a csapások eredményeként mintegy 380 "nacionalista" életét vesztette és 38 haditechnikai eszköz vált üzemképtelenné. A rakétacsapatok megsemmisítettek egy Osza-AKM légvédelmi rakétaindítót, egy Szmercs rakétasorozatvetőt és egy légi célfelderítő radarállomást, a tüzérségi egységek pedig hat harcálláspontot, 28 tüzérségi alegységet tüzelőállásban, 179 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást és két lőszerraktárt.

A tábornok szerint az orosz légvédelem lelőtt egy Bayraktar-TB2 drónt a Kígyó-szigetnél, két pilóta nélküli légi járművet a Donyec-medencében és egy Szu-25-ös repülőgépet a Harkiv megyei Pohonivka falu közelében. Az orosz védelmi tárca összesítése szerint a háború kezdete óta az ukrán fegyveres erők 157 repülőgépet, 116 helikoptert, 768 drónt, 298 föld-levegő rakétarendszert, 2933 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 336 rakéta-sorozatvetőt, 1411 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2758 speciális katonai járművet veszítettek.

A tagállamokat tömörítő Európai Unió Tanácsa egységes az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett hatodik szankciócsomag elfogadásának szükségességét illetően - közölte közös közleményben az uniós tanács és az Európai Bizottság vasárnap.A közlemény szerint az uniós bizottság felülvizsgált javaslatai alapján az elmúlt napokban intenzív megbeszélések zajlottak a szankciós csomag részleteiről, és az intézkedések többsége tekintetében igen jelentős előrelépés történt.

Az uniós tanács még dolgozik azon, hogy "a szolidaritás jegyében véglegesítse azon tagállamok olajellátási feltételeihez szükséges garanciákat", amelyek jelenleg nagyon sajátos helyzetben vannak az oroszországi vezetékes szállítás miatt. A tárgyalások a hét elején folytatódnak, hogy a lehető leggyorsabban teljes körű megállapodás szülessen az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett hatodik szankciós csomagról - tették hozzá.

(MTI)