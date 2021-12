Ők nyerték az 1 milliárd forintos Római Magyar Akadémia tervezését

Rómában, a Via Giulia 1. szám alatt található impozáns épületre egy évvel ezelőtt, 2020. novemberében írt ki közbeszerzést a Külgazdasági és Külügyminisztérium, s a nyertes pont egy évre rá, 2021. november 20-án írhatta alá a szerződést a Római Magyar Akadémia épületegyüttesének teljes körű restaurálási kiviteli tervére, építési engedélyezési- és tender szintű tervdokumentáció készítésére, valamint az építési engedély megszerzésére.

A Római Magyar Akadémia egy 2 790 négyzetméteres telken áll, és két épületét tervezik felújítani, a Falcoineri Palotát és a Palazzinát, mindkettő műemléki védelem alatt áll, a két ingatlant pinceszinti folyosó köt össze. A Falconieri Palota közel 6 ezer négyzetméter, a Palazzina 900 négyzetméter. A munka tervezett időtartama 550 munkanap.

A nyertes ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. tehát ismét nagy értékű beruházást nyert el, a projekt végleges összértéke ugyanis 939 130 600 forint. Zobokiéknak azonban már most szerződést kellet módosítaniuk, ugyanis az olasz hatóságoknál eddig fellelt, engedélyezett tervanyag és a Palazzo Falconieri jelenlegi állapota között eltéréseket találtak, sőt, hasonló különbségeket tapasztaltak a Palazzina engedélyezett tervanyaga és a tényleges, jelenlegi állapota között is, ezért többlettervezési feladatokat is el kell végezniük.

Az Ybl-díjas Zoboki Gábor építész vezette cég nevéhez kötődik többek között a Művészetek Palotája, a Ludovika Campus, a Miniszterelnökségnek helyet adó Karmelita kolostor, de az Operaház felújítása is (melyről korábban maga Zoboki Gábor beszélt lapunknak), de a Matthias Corvinus Collegium átalakításában is szerepet kaptak.

A nyertes cég számain jól látszik, hogy az elmúlt években dúskálnak a kiugróan nagy megbízásokban. Pedig már 2016-ban sem ment rosszul a ZDA Zoboki Kft-nek, hiszen már akkor is 532 millió forintos nettó árbevételt produkált, ebből lett 2020-ra 1,6 milliárd forint. Nyereségük is hasonlóan alakult, hiszen 2016-ban 49 millió forint, míg 2020-ban már 391 millió forint maradt tisztán a zsebükben.

Collegium Hungaricum Európa több városában található, Róma mellett Bécsben, Berlinben, Párizsban, Münchenben és a belgiumi Leuvenben. Ezek célja segíteni a külföldön tanuló diákokat és megismertetni a magyar kultúrát az adott országban.

A Római Magyar Akadémia jogelődjének az 1895-ben alapított Római Magyar Történeti Intézet tekinthető, amely 1913-ig működött. Tíz évvel később, 1923-ban alapították újjá, e második tevékenységi periódusa 1948-ig tartott. Ezt egy újabb, az előbbinél hosszabb interregnum követte. 1965-ben lépett életbe a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság közti kulturális egyezmény, amely egyes rendelkezései a Római Magyar Akadémiát is érintették, annak értelmében a Római Magyar Akadémia fenntartását és működését is támogatnia kel a feleknek. Ez érinti a tudomány, a művészetek és az irodalom területét is. A tudományos és kulturális kapcsolatok ápolásának érdekében az intézet által szervezett tanulmányutakat, kiállításokat és programokat is felkarol a két ország. Az intézmény fennmaradásához nagy mértékben hozzájárulhatott az is, hogy az egyezményben foglaltak szerint a két ország elősegíti a könyvek, kiállítások, tudományos anyagok cseréjét is, támogatva ezzel a két ország között utazó tudósokat is - írja a Wikipedia.