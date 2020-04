Operatív törzs: 18 idős otthonba kórházparancsnok érkezik

Dr. Halmos Zsolt rendőr vezérőrnagy, országos kórházparancsnok a tegnap megjelent kormányrendelet módosításával kapcsolatban arról beszélt, hogy újabb kórházparancsnokok állhatnak munkába a 200 főnél több gondozottat ápoló idősotthonokban.

A döntést az operatív törzs vezetője, Pintér Sándor belügyminiszter hagyta jóvá, és tegnap már18 olyan intézményt azonosítottak is, ahol szükség van intézményparancsnokra. Ebből 8 db fővárosi tulajdonú, 5 a központi költségvetésbe tartozó, valamint 3 egyházi és 3 magánintézményről van szó.

A parancsnokok nem veszik át az intézmény fenntartóinak felelősségét, viszont lehetőségük lesz a járványügyi szabályok betartatására és az egészségügyi készletek ellenőrzésére

Dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, országos kórházparancsnok. Fotó: kormány.hu

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 12 új halálesetről számolt be, a fertőzöttek száma 2775 főre nőtt. 72951 mintavétel történt már.

Gócok továbbra is a zárt közösségek, főleg az idősotthonok, vagy a kórházi osztályok, ahol egészségügyi dolgozók is megfertőződtek. A lakosság átfertőzöttsége jelenleg tudatosan visszafogott a korlátozó intézkedéseknek megfelelően, ami az enyhítésk miatt változhat.

"A járványgörbe kiegyenlítődni látszódik, s ez közös sikerünk, de a járvány nem zajlott még le" – jelentette ki. "Még mindig nem lélegezhetünk fel, a védekezés második szakaszába léptünk. Az egészségügy felkészült, senki nem marad ellátatlanul Magyarországon."

Enyhítések lépnek életbe a főváros és Pest megye kivételével. Ez magával hozhatja, hogy a fertőzöttek száma növekedni fog, ezért továbbra is szabálykövetőknek kell maradnunk. 1743 fő él a fertőzöttek közül a fővárosban, ez a betegek 63 százaléka.

Az egészségügyi dolgozók oktatása továbbra is zajlik, 998 főt kezelnek ma is a kórházakban, ez egyre növekvő tendenciát mutat egyébként, 54 fő most is lélegeztetőgépen van. 1900 önkéntest képeznek ki segédápolónak, de összesen több, mint 22 ezren jelentkeztek.

A kormány döntött a hétfőtől életbe lépett új szabályokról, amelyek szigorú menetrend szerint indítják újra az életet - jelentette ki Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa.

Eltérő szabályok vonatkoznak majd Budapestre és környékére. Hatályba lépett az érettségi miatti kitétel, azaz alapos indoknak minősül a lakhely elhagyásnál. A virágboltok a következő három napban korlátozás nélkül lesznek nyitva.

Az elmúlt napban 1186 hatósági házi karantént rendeltek el, így az összes elrendelt karantén száma ismét meghaladja a tízezret. A rendőrség 1133 magatartásszegést tapasztalt március 12. óta. 39678 esetben kellett a veszélyhelyzet fennállása óta intézkedniük a karantén miatt.

Nincsenek tömeges megbetegedések, csupán gócpontok – válaszolta az országos tisztifőorvos újságírói kérdésre.