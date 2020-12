Operatív törzs: 333-an szegték meg a kijárási tilalmat

Gál Kristóf elmondta: az intézkedések közül 243 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek be nem tartása miatt történt. Közülük 62 embert figyelmeztettek, 90 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki és 91 feljelentést tettek. A tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken hétfőn 15, míg üzletekben és bevásárlóközpontokban 40 emberrel szemben léptek fel a rendőrök - ismertette az ORFK szóvivője.

Gál Kristóf hozzátette: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta összesen már 13 476 rendőri intézkedés történt a maszkviselés szabályainak megszegése miatt. A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 606 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 162 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 444 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

A kijárási tilalmat az elmúlt napon 333-an szegték meg, további 10 emberrel szemben azért kellett intézkedniük a rendőröknek, mert a közterületi csoportosulás tilalmát nem tartották be. A kijárási korlátozás november 4-étől, a kijárási tilalom november 11-étől van hatályban. November 4-étől a rendőröknek 13 125 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.

Hétfőn is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértők közül 72-t helyszíni bírsággal sújtottak, egyet pedig feljelentettek szabálysértés miatt. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 7583 rendőri intézkedésre volt szükség. Az elmúlt napon 16 114 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Hétfőn 16 114 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 42 752-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4352-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.

A legtöbb településen továbbra is stagnál, illetve enyhén csökken a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - mondta az operatív törzs nevében megszólaló Galgóczi Ágnes a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője beszámolt arról, hogy az 50. heti adatok alapján emelkedő tendenciát csak Szolnokon figyeltek meg. Az átlagosnál magasabb koncentrációt mértek Szolnok mellett Eger és Szombathely szennyvizében, ugyanakkor Békéscsabán, Debrecenben és Szegeden csökken a vírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte.

Hozzátette: az eredmények kedvező tendenciát mutatnak, de továbbra is fontos betartani a járványügyi intézkedéseket. Galgóczi Ágnes a koronavírus elleni oltóanyagokról szólva hangoztatta, hogy minden vakcina egyedi engedélyt kap az európai gyógyszerügynökségtől, dokumentációik nyilvánosak lesznek.

Az alkalmazási előiratban minden, az alkalmazásra vonatkozó információ megtalálható majd, köztük az, hogy hány oltásból áll egy oltási sorozat, milyen korcsoportok olthatók be, milyen oltási reakciók várhatók, mik az ellenjavallatok, amelyek esetében nem alkalmazható a vakcina - sorolta.

Az osztályvezető kiemelte, hogy a koronavírus-fertőzésből gyógyultak vérplazmaadása továbbra is nagyon fontos a súlyos koronavírus-betegek gyógyulása érdekében. Ezért várják azon 18-60 év közötti gyógyultak jelentkezését, akik két hete tünetmentesek, nincsenek karanténban és nincs súlyos krónikus betegségük.

A 60 év felettiek egyedi elbírálás alapján, kétlépcsős kivizsgálás után adhatnak vérplazmát - hangsúlyozta. A szakember a járványügyi adatokat ismertetve elmondta: az elmúlt 24 órában 1893 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 285 763-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 107 többségében idős, krónikus beteg, velük együtt már 7237-en hunytak el a betegséggel összefüggésben.

Kórházban 7845 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 597-en szorulnak gépi lélegeztetésre - fűzte hozzá.

Galgóczi Ágnes kitért rá, hogy Európa többi országában is zajlik a járvány, megfékezésére számos államban, köztük Németországban és az Egyesült Királyságban az eddigieknél is szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezettek be.

Az osztályvezető a 2020/2021. évi influenzaszezonról azt mondta, hogy Magyarországon még mindenki élhet az infuenza elleni védőoltás lehetőségével, tekintettel arra, hogy eddig a rendelkezésre álló oltóanyagmennyiség három komponensű változatának 83, a három év alatti gyermekeknek adható típusának 36 százaléka fogyott el. Jelezte, hogy a 49. héten 7800-an fordultak háziorvoshoz influenzaszerű tünetekkel, a legtöbb megbetegedés a 15-34 és a 35-59 éves korosztályban fordult elő.