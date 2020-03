Operatív Törzs: a MOL fertőtlenítőszerek gyártására állt át

Az Operatív Törzs tájékoztatóját ma kivételesen Ratatics Péter, a MOL ügyvezető igazgatója kezdte, aki kijelentette: az almásfüzitői gyáruk átállt a szélvédő folyadék gyártása helyett a fertőtlenítő szerek gyártására. Hétvégén elindult a gyártás, mely 24 órában 3 műszakban történik. Az OperatÍv Törzzsel közösen végzik a logisztika szervezését, először a közlekedési vállalatoknak, majd a nagyüzemi felhasználóknak, végül a kiskereskedelemnek szállítanak. A következő három hétben napi 50 ezer litert termel a gyár, amely 2-3 hónapra elegendő ellátást biztosít.

Schanda Tamás, innovációs és technológiai miniszterhelyettes azzal egészítette ki mindezt, hogy ez a rekordgyorsaságú átállás, a bevizsgálás és az engedélyeztetés kiváló példa az összefogásra, s ez lehet majd a záloga is annak, hogy a járvány után minél előbb talpra állhassunk. A legfontosabb az életek védelme, így ők is azon vannak, hogy megfelelő mennyiségben biztosítottak legyenek a vírus elleni védekezéshez szükséges eszközök. Először az egészségügyi rendszer kap, majd az állami, közösségi feladatok ellátását végző intézmények, csak ezután mindenki más. A védőeszközök biztosításnak két útja van. Külföldről, jellemzően Kínából. Kijelentette: versenyben állunk e téren a többi országgal, de Magyarországnak a Kínával való jó kapcsolatának köszönhetően tegnap megkapta a megrendelt nagy mennyiségű védőfelszerelést. A másik út is fontos azonban, ki kell építeni a hazai alapanyag és késztermék gyártó kapacitásokat, hiszen ez nem a gazdasági visszaesést mérsékli azzal, hogy munkát és megélhetést is biztosít az embereknek. Ebben az ITM főleg textil, műanyag és etalongyártás piaci szereplőit szeretnék összecsatolni.

Ruszin Romulusz, a Magyar Honvédség dandártábornoka arról beszélt, hogy olyan stratégiai fontosságú cégeknél, melyek oxigén előállítással, vagy élelmiszerellátásban játszanak fő szerepet (TESCO, Telekom, CBA, Spar, COOP, EGIS, Sanofi, Richter, Teva, stb.) meg fognak jelenni. A cégek összetétele folyamatosan változik, hol látják ezt indokoltnak.

Müller Cecília országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy 226-ra emelkedett a fertőzöttek, 10-re a halottak száma. Emellett fontosnak tartotta kiemelni az idősek otthonában lakók védelmét, ahol látogatási és kijárási tilalom, valamint felvételi zárlat is van. A bent lakóknál is kiemelten fontos az egymástól való távolság betartása. Van olyan idős otthon, ahol az ápoló személyzet beköltözött, és két heti váltásban dolgoznak.

Lakatos Tibor, az Operatív Törzs központi ügyeletének vezetője a friss kormánydöntésről számolt be, miszerint újabb 15 milliárdot különítettek el a szükséges egészségügyi eszközök beszerzésére. Kiskunhalason jó ütemben zajlik a konténerkórház építése, már a lélegeztetőgépek is bent vannak. Közben a Hungexpo területén is megkezdődött egy 330 fő befogadására alkalmas ideiglenes kórház kialakítása. Emellett kifejtette, hogy a környező országok korlátozó intézkedései milyen jó hatással voltak a járvány lassításához, de ezek után sem jelentett be kijárási tilalmat hazánkban.

Újságírói kérdésekre válaszolva elhangzott, hogy a hatósági házi karantén megsértésénél a szabálysértésért kiszabható büntetés átlag 31 500 forint, a legmagasabb helyszíni bírság 50 ezer forint. Üzleteknél történő szabálysértésért maximum 500 ezer forintot lehet kiszabni.