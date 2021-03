Operatív Törzs: a szennyvízmérések szerint nehéz hetek előtt állunk

György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője kijelentette:

„Az oltások ütemesen folynak, az Európai Uniós átlagnál kétszer gyorsabban haladunk.”

Jelenleg 1 397 342 fő a beoltottak száma, ezzel a magyar lakosság 14 százaléka beoltott, közülük 406 746 fő a második oltást is megkapta. Az oltási sebességet és az oltási program menetét csak a rendelkezésre álló vakcinák korlátozzák, hiszen az ígértnél is kevesebb érkezik. Az AstraZeneca például harmadára csökkenti a szállítmányokat a következő hetekben.

György István államtitkár a következő hét oltási tervét ismertette. Fotó: koronavirus.gov.hu György István államtitkár a következő hét oltási tervét ismertette. Fotó: koronavirus.gov.hu

A regisztráltak száma megközelíti a 3,3 milliót, s elmondható, hogy a regisztrált idős emberek felét már beoltották.

A következő napok oltási tervével kapcsolatban elmondta, hogy továbbra is a regisztrált idősekre koncentrálnak. Tegnap a 120 ezer Pfizer-vakcinából 98 ezret az első körös regisztrált időseknek továbbítottak, míg 22 ezer adagot második körös oltásokra használnak. A 155 ezer adag Szputnyikból 130 ezret szintén kórházi oltópontokra szállítanak. 20 ezer adagot pedig a védekezésben résztvevő katonák, rendvédelmi dolgozók kapják meg. A múlt héten érkezett 48 ezer adag AstraZenecát háziorvosoknak és oltópontokra szállítják, ez utóbbi helyeken egészségügyi dolgozók és rendvédelmi dolgozók is kapnak belőle. A következő napokban több, mint 70 ezer második körös oltást is be tudnak adni. Sajnos a pedagógusokról nem esett szó a tájékoztatón.

„Nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából” – jelentette ki György István az oltási ütemtervet kritizáló hangokra reagálva.

Gál Kristóf rendőrségi szóvivő arról számolt be, hogy az elmúlt napon a maszkviselés elmulasztása miatt a rendőrség 554 fővel szemben intézkedett, míg közterületeken 524, zárt helyen 14, tömegközeledésen 14 fővel szemben kellett eljárni. Kijárási tilalom megszegése miatt 323 emberrel szemben jártak el, a korridokon pedig 50 esetben. Tegnap 7161 hatósági házi karantén rendeltek el.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint a járványügyi védekezés legkritikusabb napjait éljük.

„Csúcsokat döntögetünk napról-napra” - jelentette ki.

A napi adatokat ismertetve elsorolta, hogy 3456 új fertőzött és 195 elhunyt a szomorú statisztika. Egész Európában új lendületet vett a járvány a brit mutánsnak köszönhetően, most már minden nap fiatal áldozatokat is magával ragad a járvány. A mutáns fertőzőképesebb és súlyosabb megbetegedést is okoz. A jelenleg aktív fertőzöttek közül 6,3 százalék szorul kórházi kezelésre és 10 284 főt ápolnak kórházban, 11 százalékuk lélegeztetésre is szorul.

A környezetegészségügyi adatok sem pozitívak, Magyarország szennyvizeikben jelentős emelkedést mutat a vírus örökítőanyaga. Ahol stagnálás van, az is magas szinten áll, csökkenést pedig sehol nem mértek. A számok itt is meghaladják az őszi rekordokat. A legnagyobb növekedést Budapesten, Miskolcon, Szombathelyen és Zalaegerszegen mértek.

Az újonnan fertőzöttek átlag életkora 45 év, 55 százalékuk nő. A fővárosban a legmagasabb a fertőzöttek aránya, az összes fertőzések 20 százalékát itt azonosították. Legkevésbé még mindig Zala megye érintett. Viszont Pest megyében nőtt a lejobban egy hét alatt a fertőzések száma, 80 százalékkal több az új fertőzött.