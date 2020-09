Operatív törzs: "Ahogy másfajta az új hullám, a stratégia is más ellene"

A tájékoztatót Lakatos Tibor rendőr dandártábornok, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője kezdte, aki elmondta, hogy lassan hat hónapja létezik az operatív törzs, azóta figyelik a hazai és a világtendenciákat és hozzák meg a szükséges intézkedéseket. Az ismételt határzár-lezárás miatt ismét több feladata lett a rendőrségnek, plusz a hatósági házi karantént is koordinálja: ennek betartását eddig elektronikus eszközzel 56 ezernél több esetben ellenőrizték, míg hagyományosan már több mint 1 millió alkalommal került erre sor.

Ismét itt az operatív törzs tájékoztatója. Fotó: mti Ismét itt az operatív törzs tájékoztatója. Fotó: mti

„Készek vagyunk arra, hogy a járvány további terjedését korlátok között tartsuk” – mondta a Lakatos Tibor.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint a pár hónapja tapasztalható kedvező járványügyi adatok után tanúi vagyunk annak, hogy a pandémia újra erőre kapott. Ötödik napja az ezret közelíti az új fertőzések száma, ez a növekedés a pandémia természete.

„Tudtuk, hogy a tavaszi sikeres védekezést követően jön egy következő hullám, ami más lesz, s ennek megfelelően a járvány kezelése is más most. Megismertük a vírus természetét, sokkal több mindent tudunk róla, ezért most egy másik stratégiát alkalmazunk a járvány kezelésére” – jelentette ki az országos tisztifőorvos.

Tavasszal az idősek, most jellemzően a fiatalok érintettek, a 20-29 éves korosztály leginkább, akiknél enyhén, akár tünetmentesen zajlik a fertőzés, de továbbra is a legveszélyeztetettebbek az idősek és a krónikus betegek. Ezért két feladatot kell egyszerre ellátni: azt, hogy tudjuk élni az életünket, de biztonságosan, ezért születnek az új szabályok.

Mint azt megírtuk, az elmúlt huszonnégy órában 809 főnél diagnosztizálták a fertőzést, 6-an elhunytak. A fertőzöttek átlagéletkora mozgó szám, az első és második hullámot nézve az átlagéletkor 41 év, az utolsó 10 nap átlaga szerint 35 év. 386 főt ápolnak kórházban, 30 fő van lélegeztetőgépen.

Hétfőtől több szabály megváltozik: a maszkot nemcsak üzletekben és tömegközlekedésben, hanem más zárt terekben is viselni kell, s most már nem lehet sálat és kendőt használni, kizárólag szabályos maszkot. Ennek hiányát szankcionálni fogják, mert a jogszabály lehetőséget ad erre is.

A vendéglátó- és szórakozóhelyek nyitvatartását is szabályozzák, 23 órakor be kell zárniuk.

Októbertől csak lázmérés után léphetnek be a gyerekek az iskolákba és óvodákba.

Hasznos lehet az influenza elleni védőoltás, amely most nem csak a magas kockázatú korosztályának lesz elérhető ingyen.

„Van egy tervünk, ami azt célozza, hogy a COVID-betegek ellátását centralizáljuk. Minden feltétel biztosítva van ahhoz, hogy folyamatosan lépjenek be az egészségügyi szolgáltatók a védekezésbe. Ha 80 százalékban betelik valahol a kapacitás, jelezniük kell, hogy kijelölhessük a következő intézményt, de ez a második vonal még nem vált szükségessé”

