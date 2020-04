Operatív törzs: ellenőrizni fogják az idősotthonokat

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján elmondta, hogy mára 678 fertőzöttet regisztráltak, 32 az eddig elhunytak száma (6 fővel több, mint tegnap), és 19424 mintavétel történt a mai napig. Egy hónappal ezelőtt történt az első fertőzések regisztrálása hazánkban, két iráni diákkal kezdődött a járvány.

Úgy vélik, világviszonylatban a magyarországi korlátozó intézkedéseket megfelelő időben hozták meg. A lakosság közreműködése miatt is sikerült a járványgörbét ellaposítani, mondta Müller, és hozzátette, hogy mértékletesen növekszik a betegek száma, ami azért jó, mert így nem nehezedik hirtelen extra teher az egészségügyre.

„Úgy érezzük, kontroll alatt tudjuk tartani a hazai járványt” – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

A tavaszi, szép időben, szabad levegőn is tartsuk meg a szükséges távolságot embertársainktól, hangsúlyozta ki újra. A zárt közösségekben, mint például az idősek otthonában fokozott figyelem és fegyelem szükséges. Számos intézményben kihelyeztek fertőtlenítő-adagolókat, és továbbra is fontos a látogatási és a kijárási tilalom, valamint a felvételi zárlat. Ha ide bekerül a vírus, sokkal nagyobb kihívás megküzdeni vele, mint az egyedi megbetegedéseknél. Az üzemeltetőknek óriási a felelősségük ezekben az intézményekben, nekik kell ügyelniük arra, hogy a meghozott korlátozásokat betartsák. Ellenőrizni is fogjuk őket, mondta a tisztifőorvos, aki jelentési kötelezettséget is előírt a számukra.

Az operatív törzs sajtótájékoztatója 2020. április negyedikén. (Forrás: a magyar kormány Facebook-oldala) Az operatív törzs sajtótájékoztatója 2020. április negyedikén. (Forrás: a magyar kormány Facebook-oldala)

Lakatos Tibor rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a határhelyzetről szólva elmondta, hogy a Románia felé van torlódás egy új román intézkedésnek köszönhetően. Nem engedik folyamatosan a személy- és teherforgalmat, 30-40 autót várnak be mindig.

Ma hat repülő hozott orvostechnikai eszközöket Budapestre, folyamatos a kirakodás és a raktárakba szállítás, és ma délután a világ legnagyobb teherszállítója hoz a védekezéshez szükséges eszközöket Kínából. A humánerőforrás-lehetőségeket is áttekintették, folyik az egészségügyi intézmények ellátása védőeszközökkel, tegnap például több, mint 50 kórházba juttattak el szállítmányt, és a rendőrség is kapott belőle, közölte Lakatos.

Újságírók kérdésére válaszolva megtudtuk, hogy az egyik fővárosi idősek otthonában megjelent fertőzöttség miatt többen is pozitívvá váltak, a kerületi tisztifőorvos ezért határozatokat hozott a járvány fékezése érdekében, például szobakarantént rendeltek el, és folyamatos a fertőtlenítő nagytakarítás. Az intézmény orvosa is folyamatosan figyeli a lakókat.

Elhangzott még: