Operatív törzs: így folytatódnak a héten az oltások

György István, az országos oltási munkacsoport vezetője elsőként elmondta, hogy Magyarország továbbra is igen feszes oltási tempót diktál az Európai Unióban, és minden negyedik magyar állampolgár már megkapta legalább az első vakcinát, míg több mint 1 millióan a második oltást is felvették már.

Minden egyes beoltottal közelebb kerülünk ahhoz, hogy visszatérjen az életünk a normális kerékvágásba – fogalmazott, hozzátéve, hogy azon csoportok esetében, ahol a védőoltások beadása már megtörtént, radikálisan csökkent a koronavírus fertőzések száma.

A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára államtitkára beszélt arról is, hogy az oltási kampány keretében több mint 100 ezer pedagógus kapta meg az oltást, míg a héten újabb 100 ezer regisztrált, köznevelésben, szakképzésben, bölcsődékben dolgozó és a múlt heti oltáson meg nem jelent pedagógus kapott behívót oltásra, őket csütörtök és vasárnap közt oltják majd az oltópontokon és a szakrendelőkben a Pfizer vakcinájával.

A következő napok oltási rendjével kapcsolatban elmondta, hogy a 3,9 millió regisztráltból még 1,6 millióan várnak oltásra, a rendelkezésre álló mennyiség határozza meg a vakcinák beadásának ütemét. A múlt héten érkezett 250 ezer adag Szputnyik kiszállítása csütörtöktől kezdődik meg a kórházi oltópontokra, míg a ma befutott 246 870 Pfizer dózis kiszállítása már folyik – ebből a pedagógusok mellett második körös oltásokra is jut majd. A háziorvosok emellett folyamatosan oltanak AstraZenecával és Modernával.

Az elmúlt napokban dolgoztak a honvédségi oltóbuszok is, Nógrád és Komárom-Esztergom megye több mint 20 kistelepülésén adták be a vakcinákat – mondta György István, hozzátéve, hogy a mozgó oltópontok munkájában most néhány nap szünet következik, ugyanis a katonák második körös oltásához van szükség a buszokra, de ezután folytatják majd a munkát a kisebb településeken.

Részletek az enyhítésről

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette a Pintér Sándor belügyminiszter rendelete által mára életbe léptetett enyhítések részleteit:

a kijárási tilalom este 10 és reggel 5 óra közt van érvényben

reggel 5 és este fél 10 közt ismételten megnyithatnak az üzletek, amennyiben a tulajdonos vállalja a védelmi intézkedések betartását. A 10 négyzetméternél kisebb boltokban a vásárlókon kívül egy vevő tartózkodhat, míg a nagyobb boltokban 10 négyzetméterenként egy vevő engedhető be

megnyithatnak a szolgáltatások – Kiss Róbert kiemelte, hogy rájuk nem vonatkozik a négyzetméteres korlátozás

hatályban maradnak a korábbi intézkedések a szabadidős tevékenységek, éttermek, szállodák, egyetemek stb. esetében – a kormány a korlátozások meghosszabbításáról döntött, ennek részletei a nap folyamán rendeletben jelennek majd meg

a beutazási korlátozások, és a határellenőrzés is marad – erről szintén a majdani rendelet tartalmaz majd részleteket

Az ügyeleti központ vezetőhelyettese ezután elsorolta az elmúlt 24 óra szabálysértési statisztikáit:

a közterületi maszkviselés hiánya miatt 453,

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 12,

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 1 esetben intézkedtek a rendőrök.

A kijárási korlátozások megsértése miatt 499 személy ellen kellett fellépni, az intézkedés bevezetése óta összesen 61 363 esetben intézkedtek a rendőrök az előírások megsértése miatt.

Így alakultak a karanténszámok

Az elmúlt napon 6309 új házi karantént rendeltek el, így összesen 47 578-an vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt. Arról Kiss nem közölt adatokat, hogy a rendőrség pontosan hány karanténellenőrzést végzett, azt viszont elárulta, hogy az alkalmazáson keresztül 3682-en kommunikálnak a hatósággal.

Müller Cecília: a járványügyi adatok nem kedvezőek

Az országos tisztifőorvos tájékoztatójának elején elmondta, hogy a járványügyi adatok nem kedvezőek, egyfajta stagnálás tapasztalható magas szinten, de sokan, több mint 12 ezren szorulnak kórházi kezelésre – közülük sok a fiatal és az olyan fertőzött, akinek nincs alapbetegsége.

Az elmúlt napok egyik kulcskérdését jelentő AstraZeneca vakcinával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egyelőre még nem áll rendelkezésre az Európai Gyógyszerügynökség hivatalos véleménye a védőoltással kapcsolatban. Az EMA véleményét a magyar hatóságok is figyelembe fogják venni, és ezt szem előtt tartva születhet majd döntés a vakcina további alkalmazásának mibenlétéről.

A mai koronavírus-statisztikában közzétett, rekordot jelentő 311 fős halálozási adatról elárulta, hogy részben azzal magyarázható, hogy a húsvéti hosszúhétvégén adattorlódás történt, mivel a szolgáltatók nem mindig voltak képesek pontos adatokat jelenteni az időszakban, más területeken kellett helyt állniuk.

Minden erőnket arra kell összpontosítani, hogy Magyarország kikerüljön a járványból, és ennek fő eszköze a védőoltások beadása – fogalmazott Müller Cecília, és ismételten fokozott óvatosságra kért mindenkit, emlékeztetve a maszkviselési szabályok betartásának, a fertőtlenítésnek és a távolságtartásnak fontosságára.

Végül arra a kérdésre válaszolva, hogy a favipiravir mellett mi segíthet átvészelni otthon a betegséget, elmondta, hogy tünetek észlelésekor mindenképpen konzultáljunk a háziorvossal, bebizonyosodott fertőzés esetén valamennyi járványügyben dolgozó orvos felírhatja a favipiravirt. Az országos tisztifőorvos emellett néhány gyakorlati tanácsot is adott, így emlékeztetett arra, hogy betegen pihenjünk, tartózkodjunk ágymelegben, jellemzően félig hason vagy oldalt fekve, szedjünk vitaminokat, fogyasszunk elegendő folyadékot, és együnk könnyebb ételeket, sok gyümölccsel és zöldséggel. Figyelmeztetett arra is, hogy tartsunk otthon lázcsillapítót, szellőztessünk rendesen, és ha rosszabbodnak a tünetek, ismételten forduljunk a háziorvoshoz, nehézlégzés vagy rendkívüli rosszullét esetén pedig ne habozzunk hívni a mentőszolgálatot.