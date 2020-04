Operatív törzs: Müller Cecília végre csodáról tudott beszámolni

Újabb 60 fertőzött lett és 12 áldozat hunyt el az elmúlt egy napon - ismételte meg a reggel már lapunk által is közölt adatokat Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szombati tájékoztatóján. Az elhunytak között van 41 éves férfi is, akiről elmondta, egy emésztőrendszeri betegségben szenvedett és egy baktérium által okozott vérmérgezés is súlyosbította az állapotát, erre jött rá a koronavírus-fertőzés. Jelenleg 899-en vannak kórházban, akiknek súlyos az állapotuk, jelenleg 54-en vannak lélegeztetőgépen.

Pénteken még 877 embert kezeltek súlyos állapotban, és 61 fő szorult lélegeztetőgépre.

A magyarországi kötelező védőoltási rendszer egy csoda - mondta Müller Cecília.

Felsorolta:12-féle betegség ellen védenek az átoltottságok (torokgyíktól a bárányhimlőig), és nagyon bízik abban, hogy a koronavírus vakcináját is hamarosan kifejlesztik. Ellenőriztette a kötelező védőoltások beadását, de nincs ok az aggodalomra, rendben mennek.

Izert Norbert a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára pedig hosszasan felsorolta, hogy a kormány gazdaságvédelmi intézkedései és az adócsökkentések mennyi pénzt hagynak a magyar családoknál és vállalkozásoknál. Számos katás vállalkozásnak törölte a NAV az adókötelezettségét. beszámolt arról, hogy eddig több mint 600 milliárd forintot költöttek a védekezésre, gazdasági akciókra, pedig 300 milliárdot.

Kiss Róbert alezredes pedig arról beszélt, hogy nem túl jó az állampolgárok magatartása: 1545 intézkedést hajtottak végre az elmúlt 24 órába, 696-szor csak figyelmeztettek, 390 esetben tettek feljelentést és helyszíni bírságokat is kiszabtak.