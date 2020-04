Május 3-án tetőzik a járvány - Orbán Viktor az ajkai kórházban tett meglepetésszerű látogatást

A kórházi ágyak felszabadítása ma még csak egy főpróba, a legrosszabb lehetőség főpróbája - mondta a bejáráson a miniszterelnök, hozzátéve: ha a legrosszabb következne be, a magyar korházaknak akkor is biztosítaniuk kell az ellátást minden koronavírusos beteg számára. Mindenki nyugodtan aludhat, mindenkinek, aki beteg lett, lesz helye - fogalmazott Orbán Viktor.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor felhívta a figyelmet: figyelmeztető jel, hogy az összes Magyarországon regisztrált koronavírusos beteg egyhetede a Fővárosi Önkormányzat idősotthonából került elő. Emlékeztetett: szerte az országban 1100 idősotthon van, és arra is készülni kell, ha a betegség mindenhol felüti a fejét.

A kórház vezetője elmondta, hogy 38 betegből ketten vannak lélegeztetőgépen, és "90 ilyen kiállásuk van" az intézményben. A kormányfő szerint, mire május 3-án csúcsra fut a járvány, 5000 lélegeztetőgép lesz az országban. Ez felfuthat nyolcezerre is, tette hozzá ami már háborús helyzet.

