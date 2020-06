Orbán miniszterelnöki biztossá nevezett ki egy volt államtitkárt

Az értesítő kitér arra is, hogy Vízkelety a feladatainak ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatok, információk, elemzések rendelkezésére bocsátása céljából bármely állami szervet, a szerv vezetőjét, annak helyettesítésére jogosult tisztségviselőt közvetlenül megkereshet, adatot, információt, elemzést megismerhet.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!