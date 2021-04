Orbán Viktor: a húsvétból nagy baj is lehet

A miniszterelnök szerint is óvatosnak kell lenni húsvétkor, szerinte a szakembereknek igazuk van, akik figyelmeztettek a veszélyekre. Mint mondta, a húsvétból „nagy baj is lehet”, ezért „vegyünk vissza”. Orbán Viktor mindenkit arra kért, hogy hordja a maszkot közterületeken. Megjegyezte, hogy azok, akik már be vannak oltva szabadabban mozoghatnak, de nekik is vigyázniuk kell.

A nap esetszám kapcsán csak közelítő adatot mondott Orbán Viktor, mint jelezte több mint kilencezer új fertőzött, több mint 260 halott volt az előző napon. Szerinte az első két hullámban a korlátozások hatása nagyon jó volt, ám a brit mutánst nem lehetett megállítani ezekkel a szabályokkal. Most más stratégiát kell folytatni, amibe a gyors nyitás nem fér bele.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában, egy korábbi alkalommal. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt) Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában, egy korábbi alkalommal. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Szerinte még két-három hét kell, hogy az oltások magas száma miatti látványos hatást lássuk, és ha átbillenünk ezen a ponton, akkor az új fertőzöttek és a halottak száma is vissza fog esni. Mint mondta, április 13-án meghaladjuk a hárommillió beoltottat. Szerinte április 19-én kinyitnak az iskolák, óvodák, középiskolák.

Orbán Viktor ezúttal is hitet tett amellett, hogy az oltások segíthetnek kezelni a helyzetet, szerinte hottentottának is hívhatják tőlem a vakcinát, ha a hatóságok szerint az biztonságos. Azt mondta, „butaság, szamárság” azt állítani, hogy rossz a keleti vakcina. Egyúttal bírálta a nyugati vakcinák lassú beszerzését is. Elhangzott, hogy eddig 3,7 millió ember regisztrált már az oltásra. A leginkább veszélyeztetett 65 év feletti kategóriában a miniszterelnök szerint nagyon jól állunk, mint mondta 250 ezer olyan személy van ebben a korcsoportban, akik regisztráltak az oltásra és még nem kapták meg. Bízik benne, hogy egy hét múlva már arról fog beszélni, ők is mind megkapták a védelmet.

A lehetséges nyitás kapcsán a most elhangzottak szerint a 3-3,5 millió beoltott lehet a mérföldkő. Orbán Viktor szerint, ha ezt elérjük, akkor „adhatunk könnyítést azoknak, akiknek van védettségi kártyája. Amikor ott leszünk, akkor lehet majd konkrétumokról dönteni, de ilyen átoltottság mellett már ki lehet nyitni számukra a szállodákat, a kulturális életet”. Szerinte, hogy az emberek azt látják, hogy a beoltottak könnyítéseket kapnak, akkor az másokat is arra ösztönözhet, hogy kérjék az oltást. Arról is beszélt, hogy felmerült a 18 év alattiak oltása is, amelyet például a Pfizer vakcinájával meg lehet tenni.

Ugyanakkor azt is mondta, hogy „Nem diktatúrában élünk!", ezért nem fogják kötelezővé tenni a védőoltást.