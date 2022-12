Orbán Viktor: belátjuk, hogy Ukrajnát segíteni kell

7.40:

Az interjú a kilencedik szankciós csomaggal indul, az olajszankciókkal kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, nehéz tél előtt állunk, Ukrajna nehéz helyzeteben van, és bár az oroszok is elszenvednek veszteségeket a korlátozások miatt, de megugrottak a bevételeik, így tudják folytatni a háborút. Az olajembargóról azt mondta:

"Most ugrik a majom a vízbe."

A miniszterelnök azt mondta, valószínűleg lesz kilencedik és tizedik csomag is, de a magyar kormány eddig is kitartott, és ezután is ki fog tartani abban, hogy ez Magyarországra ne vonatkozzon.

Orbán Viktor közölte, a konzultációt több mint egymillióan kitöltötték már.

A kormányfő szerint a háborúpártiak újabb és újabb szankciókat követelnek, míg a békepártiak tűzszünetet és békét akarnak.

7.45:

Orbán Viktor szerint Európa sötétben bolyong, mert eddig az volt, hogy "Lisszabontól Vlagyivosztokig" legyen szabad piac, az oroszok szállítják az energiahordozót, cserébe Európa szállítja a technológiát. Most Büsszelben a "nagyfiúk" ezt felmondták, ennek köszönhető a "szankciós infláció".

A miniszterelnök közölte: eddig ugyan ez volt a helyzet, de senki nem válaszolta meg, hogy mi lesz ezt követően.

7.49:

Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, ezt Orbán Viktor úgy értékelte,

"léptünk egyet előre".

Rámutatott: ez a Covid miatti helyreállításra szolgál, és politikai okokat látott amögött, hogy másfél évig nem döntöttek ezekről a forrásokról.

Arra a felvetésre, hogy tizenhét feltételt kell teljesítenie a kormánynak, a miniszterelnök azt mondta, már van tizennyolcadik és tizenkilencedik is. Szerinte "a brüsszeli bürokraták" azt akarják, hogy engedjük be a migránsokat, engedjük az iskolába a szexuális propagandistákat és támogassuk a szanciókat, de erre a kormány nem hajlandó.

7.52:

Ukrajna már nem tudja kifizetni például a nyugdíjakat, ezért az EU-nak segítenie kell az ország működését,

"belátjuk, hogy Ukrajnát segíteni kell"

- fogalmazott a miniszterelnök. Azt leszögezte, nem akarják, hogy az EU közösen eladósodó közösség legyen, mert azt "az unokáink is nyögni fogják". Azt javasolta, minden ország a saját költségvetéséből támogassa Ukrajnát, és ezt kétoldalú megállapodásokkal tegye meg.

7.54:

A globális minimumadót Orbán Viktor "munkahelygyilkos adóemelésnek" nevezte, szerinte annak bevezetésével munkahelyek tízezrei kerülnének veszélybe. Úgy vélte, minden országnak magának kell meghatároznia az adórendszerét.

7.57:

Hétmilliárd helyett már 22 milliárd eurót fizet energiára Magyarország, ez a növekedés 4000 milliárd forint, ezt az összeget "kirepítik Magyarországról". A kormányfő közölte, ennek legalább felét a költségvetésnek kell megteremtenie. Azt mondta,

"a 2023-as költségvetést újra kell tervezni",

ez most is folyik. A kormány jövőre 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol. Kulcskérdésnek nevezte, hogy minden fillért a Rezsivédelmi Alapba kell tenni, hogy megvédjék a családokat a szankciók miatt "egekbe emelkedett" energiaáraktól.

8.00:

A migrációs nyomásról Orbán Viktor azt mondta, a szerbekkel megegyeztek, hogy délebbre, Szerbia déli határaira kell tolni a védelmi vonalakat. Két tárgyalási fordulón már túl vannak a szerb kormányfővel, a harmadik tárgyalás Ausztriával lesz, és ha meglesz a végső megállapodás, szerb vezetéssel védhetjük meg a térséget. Orbán Viktor a migrációval szembeni védelmet történelmi kérdésnek nevezte.

Az interjú ezzel véget is ért.