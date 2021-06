Orbán Viktor: Csak a befizetett szja-t igényelhetik vissza a családok

Nem hirdették meg, így nagy meglepetést okozott, hogy a mai, az online korszak utáni első Kormányinfón Orbán Viktor miniszterelnök számolt be a kormány legfrissebb döntéseiről. A miniszterelnök leszögezte, hogy a védekezés teljesen új szakaszába lépett. Vakcina van elég, akár negyedik oltásra is elegendő. Döntés született a 12-16 év közöttiek oltásáról is. Valamint arról is, hogy aki nem adatja be magának a második oltást - több, mint 100 ezer emberről van szó - attól visszavonják a védettség igazolását.

Ami a gazdaságot illeti, a kormányfő szerint Magyarország 1-1,5 hónappal előrébb jár a nyitás tekintetében a többi európai országgal szemben, ez 1 százalékos többletet jelent a GDP-ben. Ha ez az előny 2 hónap, akkor már 2 százalékos ez a többlet. Eközben a munkanélküliségi ráta 8 százalékos az EU-ban, nálunk 4-5 százalék - tette hozzá.

Orbán Viktor szerint más gazdasági szerkezetre van szükség, mint válság előtt volt. A mostani a járványok, népvándorlások kora, ilyen évtized elé nézünk. Az erre való felkészüléshez szükséges kormányzati döntések megalapozására újabb nemzeti konzultációt indítanak. Ennek része lesz az szja tegnap bejelentett visszafizetése a családoknak (erről elárulta, hogy mindenkire vonatkozik az átlagkereset szintjéig, de csak a ténylegesen befizetett adóra terjed ki), valamint a minimálbér 200 ezer forintra emelése (egy vagy két lépésben). Ehhez jelentős mértékű adókedvezményeket adnának a kis- és középvállalkozásoknak.

A konzultáció kiterjed a hitelmoratórium meghosszabbítására, valamint a klímaadóra, amit Orbán szerint Brüsszel a lakosságra (lakásokra, autókra) terhelne, s amit a kormányfő nem tart helyesnek, szerinte a "klímarombolóknak" kell fizetniük. A migrációs kvóta is szerepelni fog a kérdések között, mivel a déli államok újra szorgalmazzák a bevándorlók szétosztását. Orbán szerint tekintettel a járványra nkább két évre fel kellene függeszteni a teljes folyamatot.

Végül elhangzott, hogy 10 napos fizetett rendkívüli szabadságban részesülnel a védekezésben részt vevők (egészségügyi, rendvédelmi dolgozók, szociális munkások). Ennek igénybe vételére jövő decemberig lesz módjuk.