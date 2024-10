Orbán Viktor külföldön gáncsolja Ukrajnát, de gyorsítja az ukrán kamionok belépését hozzánk

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Mikita beszámolója szerint nagyvállalatok már most is több ipari parkot építenek a Kárpátaljai körzetben, ez ott előállított termékeket vasúton és közúton Európába vagy más földrészekre exportálják, túlnyomó részt az ukrán-magyar határátkelőkön keresztül.

Intenzív tárgyalások folynak Ukrajna és Magyarország között arról, hogyan lehetne gyorsítani a közúti és vasúti határátkelést. Gyorsítani akarják az árukezelést, a vámolást és az egyéb adminisztratív eljárásokat. Ezzel az egész fejlesztéssel az ukrán költségvetésbe is jelentős összegeke érkezhetnek, továbbá az odatelepülő cégeken keresztül növelhetik a foglalkoztatottságot a határmenti övezetekben, beleértve a magyar ajkú lakosságot is – ezt erősítette meg a hét elején Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal vezetőhelyettese az Ukrinform hírügynökségnek adott nyilatkozatában, amit laptársunk, a Privátbankár ismertetett.

