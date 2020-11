Orbán Viktor már alá is írta a vásárlási idősávról szóló rendeletet

Megjegyezte ugyanakkor: az idősek bármikor vásárolhatnak, de ezekben a sávokban csak ők tartózkodhatnak majd a boltokban. "Világosan látszik a járvány statisztikáiból, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály továbbra is a szüleink és nagyszüleink, őket kell elsősorban védenünk. Ez a rendelet is őket védi" - fogalmazott Orbán Viktor.

Mint arról mi is beszámoltunk , az Idősek Tanácsának hétfői ülésén fogalmazódott meg a javaslat: az Idősek Tanácsa véleményét meghallgatva azzal a javaslattal élünk miniszterelnök úr felé, hogy újra legyen egy kizárólag az idősek számára elérhető vásárlási sáv. Figyelembe véve a tavaszi tapasztalatokat a hétköznapokon ez nagy segítség lenne számukra" - olvasható Novák Katalin Facebook-oldalán.

Meglehetősen gyorsan őrölnek a kormányzati malmok. Alig pár órával azután már el is készült a vonatkozó rendelet és Orbán VIktor szignóját is megkapta, hogy Novák Katalin tárca nélküli miniszter Facebook-oldalán bejelentette, hogy az idősek vásárlási sávjának visszaállítására tesznek javaslatot.

A miniszterelnök ezúttal is videót készített arról, ahogy aláírta a járvány elleni védekezés újabb intézkedését hatályba léptető rendeletet.

