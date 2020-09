Orbán Viktor: "Megérkezett a második hullám, kötésig állunk benne, sőt, lassan már szügyig"

A koronavírus-járvány második hulláma és a hazai kórházi kapacitások állapota volt a felütés Orbán Viktor szokásos, péntek reggeli interjúján a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Mint rögtön a beszélgetés elején kiderült, a miniszterelnök egy hajnali kórházvizitről érkezett a stúdióba, a Korányi kórház állapotát ellenőrizte. Nagy Katalin műsorvezető azt kérdezte, hogy így, a járvány második hullámának felcsapásával a kórházak személyes, miniszterelnöki ellenőrzése most már bevett gyakorlat lesz-e?

"Megérkezett a második hullám, kötésig állunk benne, sőt, lassan már szügyig"

- kezdte a választ Orbán, majd azt mondta, azért nézett ki a Korányiba, mert a baloldali sajtóban elterjedt, hogy nincs elég ágy, lélegeztetőgép, de ma reggel hatkor megnézte, mi a helyzet, és van mindenből elég, emberből is. Orbán azzal folytatta, hogy azt majd az orvosok látják, hol lesz vége az ő kórházuk kapacitásának, de Kásler Miklós emberminiszter haditerve majd tehermentesít: ha valamelyik kórház "elfogy," akkor jön a következő, ha ott is telt ház lesz, akkor ismét a következő, és így tovább.

Ha az emberek fogynak el, akkor pedig jön a vezénylési terv: Orbán elmondása szerint tudni fogják, hogy melyik ápolónő melyik helyről hova van vezényleve, hol alszik, hol eszik, kitől kapja a feladatokat. Ezt az intézkedési tervet már tavasszal kidolgozták.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában, még egy korábbi alkalommal. (MTI) Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában, még egy korábbi alkalommal. (MTI)

Ha ma hirtelen kellene sok embert ellátni, akkor 10 ezer olyan ágyunk van, ahol koronást el tudnánk látni. És ha kell, jön a következő 10 ezer, és van egy harmadik tízezres kontingens is - ecsetelte a miniszterelnök, majd arról beszélt, hogy tavasszal felkészítették az egészségügyet, így most a védekezésünk is más lesz. "Időt nyertünk, kiismertük az ellenséget" - mondta, majd elismerte, hogy az egészségügy azért nincs tökéletes állapotban, a Korányiban az állapotfelméréskor épp 24 óráztak a takarítónők, és az ügyeletes orvos is, akit felkeltett. Orbán nem akarja azt mondani, hogy kényelmesen, elegánsan haladnak a dolgok, de a kórházak fel vannak készítve.

Az élet most nem állhat meg

Ezért is van lehetőség arra, hogy a második hullámnál a védekezés egészen más legyen, folytatta, most nem azt akarják, hogy a magyarok maradjanak otthon, de mindenkit megkérnek arra, hogy tartsák be a kézmosási, maszkviselési és távolságtartási szabályokat.

"Most az a feladat, hogy mindenki élje az életét: az országnak működnie kell."

Hogy lesznek-e további szigorítások, arra a kérdésre Orbán azt válaszolta: ez az operatív törzstől függ, hiszen a mostaniakra - például arra, hogy a szórakozóhelyeknek este 11-kor be kell zárniuk - ők tesznek javaslatot. Ilyenkor Orbán rákérdez az indokokra, és ha az érvelésben az operatív törzs azt mondja, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az adott intézkedés, akkor azt foganatosítani is fogják.

Nagy Katalin műsorvezető ezt követően segítőkészen tett egy kérdésbe bújtatott javaslatot: azt firtatta, hogy a szaktárca miért nem jelenti fel azokat az újságokat, melyek nem ideális kórházi kapacitásokról írnak, Nagy szerint álhíreket, félelmkeltő cikkeket. Orbán Viktor nagylelkűen nem a sajtónak rótta fel ezt - hiszen érti ő, hogy a negatív hírek több kattintást hoznak - hanem a baloldali politikusoknak. Szerinte, ha ez a témakör kikerülne a politika vadászterületéről, akkor a sajtó is más témákat keresne magának. Orbán szerint majd a jogászok megvizsgálják, mit lehet tenni a rémhírterjesztő baloldal ellen.

Kemény lesz az ősz

Decemberre, januárra várják a szakemberek a második hullám tetőzését - hogy fogjuk addig kibírni, érdeklődött aztán Nagy.

"Valahogy majd kibírjuk, de nem lesz egy jó hangulatú ősz" - mondta erre Orbán. Nehéz a normalitást megteremteni, ha rajtunk van a maszk, hiszen ez egy felkiáltójel, hogy valami nincs rendben.

"Ilyen ősz lesz, készüljünk fel rá - adja Isten, hogy ne legyen igazam, de a napi megbetegedések száma meg fogja haladni az ezret"

- jósolt aztán a miniszterelnök, miután a környező országokban ez már éppen történik. Aztán külön a fiatalokat kérte arra, hogy az idősek érdekében ők is tartsák be a járványszabályokat.

Az iskolai hőmérőzés került ezután terítékre. Orbán szerint a hőmérőket megrendelték mindenhova, október elsejétől minden iskolában lesz belőle elegendő. Azt is elmondta, milyen lesz a hőmérések forgatókönyve: a zsibongóban, az aulában csinálják majd, az alsó tagozatosok szülei eddig a pontig bekísérhetik a gyerekeket, és ha baj van, egyből el is vihetiok őket. A felsősök szülei nem mehetnek majd be az iskolákba, mert az ő gyerekeik már önállóan érkeznek az intézményekbe, majd mennek haza a tanítás végén.