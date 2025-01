Orbán Viktor megint elrántja a csattanás előtt a kormányt Brüsszelben?

Törökország is jelezte uniós nagykövetén keresztül, hogy az ország készen áll arra, hogy átvegye Ukrajna helyét az Európába irányuló gáztranzit lebonyolításában.

Az ügyben megszólalt a hétvégén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki áthidaló megoldásként azt ajánlotta fel, hogy Ukrajna hajlandó lenne Magyarország és Szlovákia irányába azeri gázt szállítani területén keresztül, abban az esetben, ha Oroszország nem keres az üzleten.

„az egész EU-t és Magyarországot is gyenge pozícióban hagyná, és az Egyesült Államok lehetőségeit is korlátozná egy fenntartható európai béke felé tett lépésekben”.

