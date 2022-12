Orbán Viktor meglepőt mondott a fociról, nem jó a túl sok pénz

Maga a lap főszerkesztője, Szöllősi György jegyezte, a világbajnoki döntő helyszínén felvett interjút közölt a Nemzeti Sport, amelyben Orbán Viktor válaszolt a lap kérdéseire.

Az interjúban rengeteg érdekesség elhangzott, a miniszterelnököt például szembesítette kedvenc lapjának főszerkesztője azzal, hogy a világbajnokság előtt a szerbek győzelmét jósolta.

"Minden világbajnokságon van egy sötét ló, és azt hittem, hogy most a szerbek lesznek, de a marokkóiak lettek azok. A tévedés szakmai oka teljesen nyilvánvaló: nem gondoltam, hogy a szerbek védelme ennyire átjáróház. Hiába, ha az ember valaha csatár volt, a csatárokat nézi elsősorban. Némi szépségtapasz a sikertelen tippemen, hogy a torna egyik leginkább klasszikus mozdulattal elért gólja mégis csak Alekszandar Mitrovics Svájc elleni fejes gólja volt"

- válaszolta erre Orbán Viktor, aki azzal kapcsolatban is kifejtette a véleményét, hogy a magyar válogatott megérdemelte-e volna, hogy ott legyen tornán.

Aztán viszont kijelentette azt is, hogy most jó úton jár a szerinte a rendszerváltáskor romlásnak indult magyar futball.

"Legalább húsz évig mentünk befelé az erdőbe. Húsz évig tart, míg kijövünk belőle. [...] Most mindenesetre azon az úton vagyunk, hogy 2030-ra a régi fényében ragyoghat a magyar futball. Azt nem mondom, hogy lesz olyan mély keretünk, mint a braziloknak meg a franciáknak, akiknek azonos posztra még a második meg a harmadik emberük is ugyanolyan jó, mint az első. Ilyen mély struktúránk aligha lesz, a kisebb népesség miatt, de hogy a legjobb csapatunk bárkivel fel tudja venni a versenyt, odáig eljuthatunk."

Tett egy igen meglepő megállapítást is a miniszterelnök:

"A pénz sokat segít a sporton, de ha túl sok van, tönkre is teszi."

Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a klubfutballt bizony tönkreteszi a rengeteg pénz, és ezzel a folyamattal szemben a "nemzeti válogatottak jelentik az utolsó mentsvárat".

Az a kérdés nem merült fel, hogy a magyar klubfociba az elmúlt években öntött rengeteg állami pénz vajon milyen hatással van a magyar labdarúgásra, de az biztos, hogy alapvető változás nem várható a sportfinanszírozás területén, még ha azt el is ismerte Orbán Viktor, hogy a gazdasági környezet miatt most "új korszakra kell átállni".

" A magyar gazdaságnak is most kell leraknia azokat az erős alapokat, amelyeken a következő évtizedben állhat. 2010 után ismét alapozási munkák várnak ránk. Ugyanez volt 2010 és 2012 között, akkor is a pénzügyi világválság után jött egy évtized, aminek le kellett tenni az alapjait, és csak utána jöhettek a nagy sportfejlesztések meg sportrendezvények. Szerencsére akkor nem hallgattunk azokra, akik a sportot hátra akarták sorolni, az elmúlt nyolc-tíz évben fölépítettünk és megrendeztünk mindent, amit csak lehetett. Erre a koronát az új atlétikai stadion meg az atlétikai világbajnokság teszi föl. Mert akkor már mindent rendeztünk, amit rendezni lehet és érdemes – az olimpián kívül."