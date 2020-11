Orbán Viktor: Megnyugtató benyomásokat szereztem! - Videó

A videón az is látszik, hogy a kormányfőt is letesztelik, aminek negatív lett az eredménye. Országosan annyira nem megnyugtató a helyzet, hiszen 6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 192 047 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ez a második legnagyobb napi esetszám-emelkedés eddig (november 16-án 6495 új fertőzött a jelenlegi csúcs).

A kormányfő szerint a teszteléssel minden rendben és az ország is működik.

